O Afeganistão enfrentará a Inglaterra no Troféu dos Campeões da ICC 2025 em 26 de fevereiro.

O oitavo jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025 será disputado entre o Afeganistão e a Inglaterra no Estádio Gaddafi, em Lahore, em 26 de fevereiro, quarta -feira.

Ambas as equipes estão entrando neste jogo depois de perder seus respectivos jogos de abertura do torneio. A Inglaterra estava no final de uma perseguição sensacional de 351 pela Austrália em Lahore. Os três leões foram superados por Josh Inglis, que estrelou os australianos com 120 de 86 bolas invictas.

O Afeganistão, por outro lado, não era um rival para o ataque letal do boliche da África do Sul. Perseguindo um objetivo de 316 corridas, o asiático desamparado foi expulso por apenas 208 corridas. Rahmat Shah marcou acima para eles com 90 de 92 bolas.

Uma vitória aumentará as possibilidades de qualificação semifinal de ambas as equipes, enquanto uma derrota os deixará dependendo de outros resultados para progredir ainda mais no torneio.

Nessa nota, vamos dar uma olhada no que aconteceu quando a última vez que o Afeganistão enfrentou a Inglaterra com um ódio.

O que aconteceu quando a última vez que o Afeganistão enfrentou a Inglaterra com um ódio?

O Afeganistão e a Inglaterra foram encontrados apenas três vezes no ODI de críquete até agora. Todos esses três jogos vieram nas Copas Mundiais de Críquete da ICC. Eles se enfrentaram nas edições de 2015, 2019 e 2023 da Copa do Mundo de críquete da CPI.

A última vez que o Afeganistão enfrentou a Inglaterra em um ódio foi durante a fase da liga da Copa do Mundo ICC 2023 em Delhi. O Afeganistão garantiu sua vitória de dados contra os três leões por 69 corridas.

Batting Primeiro, o Afeganistão foi impulsionado por um brilhante meio século de Rahmanullah Gurbaz, que marcou 80 das 57 bolas, incluindo oito quatro e quatro seis. Ele costurou uma corrida de 114 para o Wickt de abertura com Ibrahim Zadran, estabelecendo as bases para o total respeitável das primeiras entradas do Afeganistão.

Mujerb Ur Rahman deu um golpe rápido de 28 de 16 bolas, ajudando o Afeganistão a alcançar 284 corridas.

Na perseguição, a Inglaterra teve um começo ruim, deslizando para 33/2. Rashid Khan e Womenb estrelaram o Afeganistão, coletando três wickts cada.

A Inglaterra continuou a perder postigos em intervalos regulares e finalmente se aposentou para 215 corridas. Harry Brook marcou com 66 corridas, enquanto Mujerb foi nomeado jogador de jogo por seu esforço geral.

