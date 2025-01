O que aconteceu quando Mohun Bagan enfrentou East Bengal no clássico de Calcutá pela última vez em Guwahati?

O Kolkata Derby foi transferido para Guwahati em meio a preocupações de segurança em Calcutá.

O icônico Kolkata Derby, uma das rivalidades futebolísticas mais ferozes da Índia, retornará a Guwahati em 11 de janeiro de 2025. O próximo confronto da Super League Indiana (ISL) entre Mohun Bagan Super Giant e East Bengal no Indira Athletic Stadium Gandhi não é a primeira vez este evento histórico agraciou a cidade.

O último Derby de Calcutá disputado em Guwahati foi durante a semifinal da Copa da Federação em 2009, um encontro memorável em que Bengala Oriental derrotou Mohun Bagan por 2 a 0.

Em 2009, o Estádio Nehru de Guwahati serviu de campo de batalha para um derby de alto risco em Calcutá na semifinal da Copa da Federação. Mohun Bagan entrou na partida como favorito, tendo derrotado consistentemente o East Bengal na temporada anterior da I-League. Os Mariners também derrotaram o East Bengal por 5-3 em seu último encontro no Kolkata Derby da I-League, inclinando ainda mais as probabilidades a seu favor.

East Bengal, no entanto, estava determinado a recuperar sob o comando do técnico belga Philippe de Ridder. Apesar de uma temporada instável e de uma mudança de treinador no meio do ano, a brigada Vermelha e Dourada teve um desempenho resiliente.

Leia também: ISL: Kolkata Derby mudou de Calcutá para Guwahati em meio a preocupações de segurança

O que aconteceu no último Calcutá Derby em Guwahati?

A partida começou com Mohun Bagan assumindo o controle das primeiras trocas, ganhando até um pênalti polêmico aos 33 minutos. No entanto, o talismã brasileiro, José Ramírez Barreto, surpreendentemente errou o pênalti e seu chute saiu ao lado da trave. A falha rejuvenesceu o Bengala Oriental, que começou a se afirmar no segundo tempo.

O avanço veio aos 56 minutos, quando o veterano atacante Yusif Yakubu aproveitou um escanteio de Sanju Pradhan e inseriu a bola para dar a vantagem ao East Bengal. Depois, Mohun Bagan lutou para encontrar o ritmo e a defesa de Bengala Oriental, liderada por Uga Okpara, manteve os atacantes, incluindo Barreto e Chidi Edeh, afastados.

Nos últimos momentos da partida, o capitão indiano Bhaichung Bhutia, saindo do banco, ajudou Mehtab Hussain, que marcou um segundo gol impressionante aos 89 minutos para selar a vitória de Bengala Oriental.

A vitória impulsionou o East Bengal à final da Copa da Federação, onde derrotou o Shillong Lajong para erguer o troféu. Essa semifinal continua sendo uma lembrança querida para os torcedores de Bengala Oriental, que esperam uma repetição de tal heroísmo quando o clássico de Calcutá retornar a Guwahati após 16 anos.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.