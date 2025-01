O que aprendemos com a rodada divisional da NFL de 2025: Saquon Barkley é dono dos Rams, Travis Kelce ainda pode virar a chave

A rodada divisionária, amplamente considerada o melhor fim de semana do calendário do futebol, está agora registrada e não decepcionou. Tudo o que você procurava como torcedor pode ser encontrado de alguma forma ao longo desses quatro jogos, incluindo surpresas, neve, ataques de alta octanagem e jogo defensivo estelar. Houve também alguns esforços individuais sensacionais.

Embora alguns desses concursos tenham ocorrido conforme o esperado, certamente houve algumas surpresas ao longo do caminho que nos deram algumas respostas definitivas às perguntas que tínhamos na lista. Abaixo, destacaremos algumas das coisas que aprendemos em mais um fim de semana selvagem de playoffs de futebol.

Travis Kelce ainda pode virar o interruptor

Aos 35 anos, Travis Kelce está mais perto do fim da carreira do que do início. Com isso em mente, há sempre a questão em torno do lendário tight end: se ele ainda pode ou não ser uma força perturbadora quando a situação assim o exigir. Nos últimos anos, Kelce escolheu suas vagas ao longo da temporada regular. Na temporada passada, ele conseguiu ligar o interruptor assim que as luzes se acenderam e ajudou Kansas City a outro Super Bowl qualificação. À medida que avançamos para os playoffs, essas mesmas perguntas (se perguntando se ele conseguiria apertar o botão) continuaram surgindo, e ele as respondeu com louvor.

Na vitória de Kanas City sobre os texanos, o tight end registrou 117 jardas, o recorde da temporada, em sete recepções, além de um touchdown. Esse é o nono jogo de playoff de sua carreira com 100 ou mais jardas recebidas, superando Jerry Rice em maior número de todos os tempos.

Uma das grandes histórias antes do confronto dos playoffs de domingo entre Rams e Eagles foi se Barkley poderia ou não chegar perto de seu desempenho dominante contra o Los Angeles no início desta temporada. Bem, parece que ele poderia/fez isso. Na semana 12, Barkley correu para 255 jardas contra o Rams e, em seguida, seguiu com um desempenho de corrida de 205 jardas na vitória da rodada divisional. Esses totais no domingo foram o quinto maior número de jardas corridas em um jogo de playoff de todos os tempos.

Considerando seus totais anteriores, Barkley totalizou 534 jardas em scrimmage contra o Rams nesta temporada, o maior número contra um único time em uma temporada desde 1950 (incluindo playoffs).

Embora Daniels tenha jogado na LSU e passado por muitos ambientes hostis ao longo de sua carreira de jogador, o confronto dos playoffs de sábado no Ford Field contra o Detroit Lions foi sem dúvida o maior palco de sua vida. E ele não piscou. Daniels levou os Commanders para Detroit e provocou uma das maiores surpresas da memória recente. Ele completou 22 de seus 31 passes para 299 jardas e dois touchdowns no esforço da vitória, adicionando 51 jardas no solo.

Daniels é apenas o segundo estreante a vencer o primeiro lugar nos playoffs e o sexto estreante a ser titular em um jogo do campeonato da conferência. Ele também é o terceiro jogador NFL história por ter pelo menos 500 jardas de passe, 75 jardas corridas, quatro touchdowns de passe e zero interceptações em dois jogos na pós-temporada, juntando-se a Patrick Mahomes (2019) e Josh Allen (2021). Ele está empatado com Ben Roethlisberger no maior número de vitórias de um novato (14) na história da NFL, e se quebrar o recorde, também se tornará o primeiro novato a começar no Super Bowl.

Os leões não conseguiram superar uma série de lesões

Todas as equipes lidam com lesões, mas os Leões pareciam sofrer especialmente no lado defensivo da bola durante toda a temporada. A queda de Aidan Hutchinson devido a uma grave lesão na perna foi o tema principal durante toda a temporada, mas várias outras lesões no time começaram a se acumular, levantando questões sobre se o clube de Dan Campbell, apostando como favorito para vencer o Super Bowl, – eu aguentaria. Essas lesões também não diminuíram, já que o cornerback titular Amik Robertson caiu no início do jogo dos playoffs de sábado contra o Washington. Essa última lesão foi uma das muitas gotas que quebraram as costas do camelo e levaram os Leões a jogar contra jogadores do time de treino em um jogo de playoff. No final das contas, isso foi parte de sua morte na derrota surpreendente.

Os corvos são seu pior inimigo

O Baltimore Ravens superou o Buffalo Bills por 416-273, convertendo sete de suas 10 oportunidades de terceira descida e com média de 7,3 jardas por jogada durante o confronto de playoffs de domingo. Apesar disso, foram demitidos, em grande parte porque se espancaram. Baltimore cometeu três reviravoltas que levaram Buffalo a marcar 10 pontos, no que acabou sendo uma derrota de dois pontos. Além de entregar a bola, os Ravens não conseguiram executar quando mais precisavam. Depois de orquestrar um touchdown de 88 jardas e se preparar para uma chance de empatar o jogo, Lamar Jackson acertou Mark Andrews aberto para o placar potencial, mas o veterano tight end (que também se atrapalhou no início do jogo) simplesmente caiu a bola. pegar.

Isso é assustadoramente semelhante à derrota do Baltimore no Campeonato AFC para os Chiefs no ano passado, onde erros mentais e reviravoltas custaram aos Ravens a chance de conquistar o título do Super Bowl. Se eles tivessem sido um pouco mais cuidadosos com o futebol neste jogo e tivessem feito jogadas simples ao vivo na tentativa anterior de 2 pontos, há uma boa chance de terem avançado.