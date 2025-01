O que aprendemos no primeiro dia da rodada Wild Card da NFL: os Ravens parecem candidatos legítimos ao Super Bowl

2024 playoffs da NFL Tudo começou com algumas pontuações desequilibradas. No sábado, o “azarão” Houston Texans superou um início lento para conquistar uma vitória impressionante por 32-12 sobre o Los Angeles Chargers. Pela copa, o Baltimore Ravens registrou uma vitória por 28-14 sobre o Pittsburgh Steelers que não foi tão disputada quanto o placar final parece indicar.

A vitória de Houston foi obviamente o resultado surpresa no sábado, e muitos esperavam que Justin Herbert finalmente conseguisse sua primeira vitória nos playoffs. A vitória do Baltimore foi muito menos surpreendente, embora a forma como lidaram com os Steelers no primeiro tempo tenha sido chocante. Ambos pareciam impressionantes e deveriam ser forças a serem consideradas na rodada divisionária da próxima semana. Por outro lado, os Chargers e os Steelers estão entrando na entressafra após serem eliminados nos playoffs.

Aqui está o que aprendemos com cada um dos quatro times que jogaram no sábado.

Conforme observado acima, muitas pessoas descartaram Houston após as derrotas no final da temporada para os Chiefs e Ravens. Essas dúvidas pareciam justificadas no sábado, após o início extremamente lento do Houston no jogo de sábado.

Mas se aprendemos alguma coisa sobre a corrida dos texanos, é que você não deve deixá-los ficar por aqui, especialmente se tiver a chance de eliminá-los mais cedo. Os Chargers tiveram a chance de vencer os Texans no início, mas ficaram aquém depois de se contentarem com field goals e não conseguiram aproveitar uma interceptação de CJ Stroud no início do segundo quarto.

A defesa de Houston desempenhou um papel na incapacidade de Los Angeles de se afastar cedo, especificamente no pass rush, liderado por Will Anderson Jr. e Mario Edwards Jr. deu ao time da casa uma vantagem de 20-6 no quarto período.

A defesa liderou, mas Stroud fez sua parte, arremessando para 282 jardas em 22 de 33 passes. Nico Collins teve 122 jardas em sete recepções, enquanto Joe Mixon fez seu primeiro jogo de 100 jardas em mais de um mês.

Os texanos têm chance de vencer fora de casa na próxima semana? Eu não apostaria nisso, mas como o sábado mostrou, você não quer deixar Stroud e os texanos por aí.

Carregadores

Em retrospecto, os Chargers podem ter recebido muito crédito neste jogo em virtude de seu início de temporada por 7-3. Por outro lado, a derrota dos Texans por 31-2 para os Ravens na semana 17 provavelmente criou uma narrativa incorreta sobre suas perspectivas na pós-temporada.

Afinal, os texanos venceram um jogo dos playoffs no ano passado e estão claramente construindo algo. Os Chargers estavam saindo de uma temporada de 5 a 12, então chegar aos playoffs este ano foi um sucesso para o técnico do primeiro ano do Chargers, Jim Harbaugh. É seguro dizer que a recente experiência do Houston nos playoffs desempenhou um papel no resultado de sábado.

Obviamente, a parte mais surpreendente da derrota dos Chargers foram as quatro interceptações de Herbert. Afinal, Herbert havia lançado apenas três durante todo o ano, e o ataque dos Chargers como um todo cometeu apenas nove reviravoltas durante todo o ano. É seguro dizer que alguns dos erros de Herbert no sábado foram resultado do pass rush de Houston e também da falta de jogo corrido.

Herbert é um quarterback excepcional, mas os Chargers colocam muito desse jogo sobre seus ombros. Com JK Dobbins (que recentemente voltou da reserva lesionado) e Gus Edwards combinando para correr apenas 50 jardas em 18 corridas, o jogo praticamente caiu sobre os ombros de Herbert. Não ajudou o fato de o segundo recebedor de Herbert, Quentin Johnston, não ter acertado nenhum de seus cinco alvos. Herbert conseguiu um grande jogo do novato Ladd McConkey, que parece ser uma estrela em formação.

Claro, perder um jogo que você esperava vencer dói, e provavelmente foi isso que os fãs do Chargers sentiram antes do jogo de sábado. Para piorar a situação, Herbert está agora com 0-2 nos playoffs. Mas a derrota de sábado não deve apagar o que foi um ano positivo para os Chargers, que fizeram avanços significativos durante a primeira temporada de Harbaugh em Los Angeles.

corvos

Se o jogo de sábado à noite fosse uma luta de boxe, os árbitros teriam interrompido o jogo no intervalo, ou talvez até antes. Os Ravens lideraram por 21-0 no intervalo depois de derrotar os Steelers por 306-59. Derrick Henry teve 100 jardas corridas no primeiro tempo, enquanto a defesa do Baltimore permitiu apenas duas primeiras descidas nos primeiros 30 minutos do jogo.

Cuidar da bola e jogar bem na defesa foram dois temas durante a seqüência de quatro vitórias consecutivas do Baltimore para encerrar a temporada regular. Foi o que aconteceu novamente na noite de sábado. Os Ravens não viraram a bola e sua defesa, que às vezes teve dificuldades durante os primeiros 13 jogos da temporada, estava à altura da ocasião quando necessário, principalmente na secundária.

Lamar Jackson, que estava com apenas 2 a 4 nos playoffs no sábado à noite, parecia um típico MVP contra o Pittsburgh. Ele executou uma série de opções de leitura enquanto fazia suas tentativas mais rápidas em um jogo desde a semana 1. A corrida de Jackson abriu todo o resto, incluindo Henry, cujas 186 jardas corridas foram as maiores contra um time de Pittsburgh na pós-temporada.

A presença de Henry permitiu que Jackson jogasse de forma mais relaxada, o que deve permitir-lhe evitar os erros que condenaram a ele e aos Ravens nas pós-temporadas anteriores. É importante destacar que o sucesso de Jackson veio sem o número um Zay Flowers, que perdeu o jogo de sábado devido a uma lesão no joelho.

siderúrgicas

A noite de sábado apenas confirmou o que a maioria de nós percebeu sobre os Steelers durante sua seqüência de derrotas. O início de 8-2 do Pittsburgh foi em grande parte resultado de uma agenda muito intensa. Os Steelers não eram um verdadeiro candidato e, até descobrirem sua situação de zagueiro, permanecerão do lado de fora, olhando para dentro.

Russell Wilson teve seus momentos durante sua primeira temporada em Pittsburgh. Mas depois de um tempo ficou claro que suas famosas bolas lunares eram a única coisa que ele tinha em seu arsenal. Se Wilson não conseguisse acertar seus passes profundos, ele seria forçado a se contentar com verificações seguras no running back Jaylen Warren e no tight end Pat Freiermuth. Essa não é uma receita para o sucesso, especialmente contra boas equipas.

Além da situação de quarterback, os Steelers parecem ter problemas culturais e filosóficos. Os Steelers investem pesadamente em sua defesa, mas tiveram um dos ataques mais baratos do futebol. Isso pode ter funcionado na década de 1970 ou mesmo no início dos anos 2000, mas não funciona no jogo de hoje. Os Steelers precisam investir mais no ataque daqui para frente.

Falando em defesa, esse lado da bola foi ainda pior que o lado ofensivo na noite de sábado. Às vezes, parecia que os defensores não tinham interesse em tentar atacar Henry. Isso aconteceu depois de semanas de disputas entre jogadores de defesa, que disseram que alguns companheiros não estavam fazendo seu trabalho.

Isso vai para a questão da cultura. Parece que algo está errado em Pittsburgh. Após a derrota de sábado, Taylor Rooks do Prime relatou que Najee Harris (que provavelmente jogou seu último jogo pelos Steelers), disse que o ruído externo da mídia havia se infiltrado no vestiário e ele estava interessado em ver como isso impactou a entrada do time nos playoffs.

Há muita coisa errada nessa frase, mas é um microcosmo dos problemas que permeiam uma orgulhosa franquia que passou oito anos sem vencer os playoffs, uma seca que continuará a menos que grandes mudanças sejam feitas.