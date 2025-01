O que aprendemos no segundo dia do fim de semana do Wild Card: Jayden Daniels conseguiu, enquanto a defesa dos Eagles reina

O domingo está quase nos livros, o que significa que o fim de semana curinga está quase completo. Diversos Times da NFL teve despertares rudes na pós-temporada, como o Los Angeles Chargers, que foi eliminado pelo azarão Houston Texans para começar a lista de sábado. E a ação de domingo?

Aqui estão algumas conclusões importantes do Dia 2 da ação Wild Card deste ano:

Jayden Daniels realmente não é um novato comum

Já sabíamos disso até certo ponto, assim como fizemos com CJ Stroud no final da temporada regular de 2023. Mas o futebol dos playoffs pode ser um animal diferente, e ir para Tampa para enfrentar a defesa de Todd Bowles e um Mayfield voador de Baker High. não seria necessariamente um passeio no parque. Daniels nunca piscou, mesmo tendo sofrido alguns contratempos na zona vermelha, ultrapassando Mayfield enquanto carregava todo o ataque de Kliff Kingsbury, para dar a Washington sua primeira vitória nos playoffs desde 2005. Ele conseguiu.

Os Eagles estão vencendo graças à sua defesa

A explosão de Saquon Barkley certamente levantou o chão para seu jogo de corrida contra os Packers, e Jalen Hurts superou um início lento para acertar DeVonta Smith e Dallas Goedert em alguns lances oportunos, mas a vitória do Philadelphia no primeiro turno foi quase inteiramente devido à sua totalidade para Vic Fangio. unidade física. que nunca deixou Jordan Love se sentir confortável, poderia facilmente ter ultrapassado seu total de três interceptações e permanecido forte apesar da lesão no joelho do linebacker titular Nakobe Dean. Os Birds precisam de mais consistência aérea se quiserem fazer uma corrida profunda, mas estão muito mais difíceis do que há um ano.

Packers precisam de um ataque mais saudável

O quarterback Jordan Love foi errático sozinho para abrir o confronto do Green Bay contra os Eagles, lançando um par de interceptações feias, incluindo uma diretamente para Zack Baun, da Filadélfia. Mas no final da revanche da Semana 1 de domingo, ele quase não tinha jogadores saudáveis ​​no perímetro, com Jayden Reed e Romeo Doubs juntando-se a Christian Watson na sala dos treinadores. Um ano depois de Love ter prosperado ao elevar uma série de jovens apanhadores de passes, a campanha de 2024 do quarterback provavelmente será lembrada por seus solavancos e contusões; O atirador também lutou contra três ferimentos graves diferentes ao longo do ano.

Denver ainda não estava pronto para o grande palco

Os Broncos foram uma história inspiradora este ano, obtendo um desempenho digno de Estreante Ofensivo do Ano de Bo Nix, mas nem mesmo as jogadas de Sean Payton puderam permitir que a defesa normalmente difícil de Denver sobrevivesse a Josh Allen em Buffalo. Terminando apenas 3 de 12 na terceira e quarta descidas, está claro que o Broncos poderia usar alguns reforços ofensivos sérios no ataque, tanto no campo de defesa quanto nas laterais. O “D” liderado por Patrick Surtain também foi derrotado, mas ajudar Nix a movimentar a bola deve ser a prioridade número um.

Todo mundo está falando sobre Josh Allen, e com razão. A tremenda capacidade do quarterback de estender o jogo ajudou caras como Curtis Samuel a fazer grandes jogadas contra o secundário do Denver. E, no entanto, foi a velocidade suave de Cook que realmente impulsionou os Bills para fora do gol, ajudando a manter os Broncos alerta. O running back terminou com ótimas 120 jardas, consolidando-se como um fator X para os playoffs do Buffalo, depois de mais um ano silenciosamente dinâmico como o melhor carregador de bola para todos os fins do time.