O que aprendemos quando o ataque dos Warriors vacila no momento decisivo da derrota apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

PONTUAÇÃO EM DINHEIRO

Não há toques suaves, nem cupcakes, nem vitórias fáceis para os Warriors. Isso ficou bem claro mais uma vez na noite de segunda-feira em Toronto.

Os Warriors tiveram um intervalo de dois dias entre os jogos, realizaram um treino no domingo e ainda não conseguiram se livrar do cambaleante Toronto Raptors, que havia perdido 16 dos 17 jogos anteriores.

O Golden State se viu em outro “jogo decisivo”, e uma derrota por 104-101 para este time em particular fornece uma compreensão clara de que ainda há muitos passos mais difíceis pela frente se os Warriors quiserem. saia da mediocridade.

Stephen Curry marcou 26 pontos e liderou os artilheiros do Golden State. Andrew Wiggins terminou com 20, Kyle Anderson com 13, Dennis Schröder com 12 e Kevon Looney saiu do banco para marcar 10 pontos e nove rebotes.

O atacante reserva do Toronto, Chris Boucher, ex-Warrior, fechou o jogo com 17 pontos em 7 de 8 arremessos no quarto período.

Depois de perder dois dos três primeiros jogos de sua viagem de quatro jogos, os Warriors precisam de uma vitória sobre os Timberwolves em Minnesota na quarta-feira, após uma viagem de 0,500.

Aqui estão três observações de um jogo que é o mais recente em perdas alarmantes:

A ofensiva ainda está no nevoeiro

Os Warriors acertaram 39,8 por cento do campo e 40,1 por cento na pinturaonde muitas vezes a sua ofensa vai morrer.

Numa escala maior, a sua busca pelo ataque continua. Os Warriors tiveram três explosões nas últimas seis semanas, mas não houve nenhum período de jogos em que eles tenham permanecido na média da NBA ou acima de cerca de 112 pontos.

Embora tenham feito 7 a 14 em seus últimos 21 jogos, apenas uma das 11 equipes titulares nesse período alcançou 100 pontos em jogos consecutivos.

Parte da baixa produção se deve ao A tortuosa aclimatação de Dennis Schröderque não encontrou o ritmo gentil necessário para fazer o zumbido ofensivo. E o arremesso de três pontos de Buddy Hield tem sido evasivo desde meados de novembro.

Quando um time que não conseguiu chegar aos 100 apenas sete vezes nas últimas duas temporadas já tem 11 jogos desse tipo no meio desta temporada, o sistema está falhando.

Jogo sólido muito necessário de Wiggins

Depois de perder os dois primeiros jogos da viagem, Wiggins voltou ao time para o treino de domingo, voltou ao time titular e teve um desempenho geral sólido.

Nossa, foi necessário.

Seus 20 pontos vieram em 6 de 13 arremessos de campo, incluindo 4 de 9 além do arco. Ele também pegou três rebotes e forneceu uma defesa louvável contra os perigosos atacantes do Toronto, Scottie Barnes e RJ Barrett.

Depois de marcar apenas nove pontos em seu último jogo uma derrota por 114-98 Em visita ao Miami Heat, na última terça-feira, no Chase Center, Wiggins precisou se afirmar novamente no ataque. Com Jonathan Kuminga ausente Por pelo menos mais 10 jogos, alguém terá que se tornar o segundo artilheiro atrás de Curry.

Wiggins, em sua cidade natal, desempenhou esse papel.

Amigo, amigo, amigo

Hield fez sua nona partida como titular na temporada 2024-25 da NBA, colocando-o em excelente posição para ser o segundo ou terceiro artilheiro do Golden State, atrás de Curry.

Hield jogou 33 minutos e terminou com oito pontos, empatando com Lindy Waters III como sexto maior artilheiro do Golden State. Ele acertou 3 de 13 arremessos de campo, incluindo 2 de 10 de longa distância. Seu melhor trabalho foi registrar quatro assaltos.

Hield acertou pelo menos 50% de seus arremessos apenas duas vezes nos últimos 16 jogos. Ele está com média de 9,0 pontos durante esse período.

Se Hield tivesse conseguido acertar mais duas cestas de 3 pontos, os Warriors provavelmente teriam encontrado uma maneira de vencer e evitar o constrangimento de perder para um time em reconstrução que não estava indo a lugar nenhum.

Baixe e acompanhe o podcast Dubs Talk