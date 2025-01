A Índia perdeu a final do Troféu dos Campeões da ICC de 2017 para o Paquistão.

O ICC Champions Trophy (CT) 2017 foi uma das competições mais emocionantes da ICC disputadas nos últimos doze anos. Isso porque contou com duas partidas entre Índia e Paquistão, incluindo a final.

A Índia chegou à final, derrotando Paquistão, África do Sul e Sri Lanka na fase de grupos, e Bangladesh na semifinal.

No entanto, eles não conseguiram vencer na final contra seus arquirrivais, perdendo por 180 corridas. Fakhar Zaman conquistou o prêmio de Melhor em Campo na final por seu esplêndido século.

Muitas mudanças na equipe indiana ODI desde o ICC Champions Trophy 2017.

Equipe Índia para o ICC Champions Trophy 2017: O que eles estão fazendo agora?

Rohit Sharma

Rohit Sharma foi o segundo maior artilheiro do torneio com 304 corridas. Ele era o vice-capitão e agora é o capitão do ODI.

Rohit obteve a capitania em tempo integral do ODI no final de 2021. Ele levou a Índia ao vice-campeonato na Copa do Mundo ICC de 2023 e ao título na Copa do Mundo ICC T20 de 2024. Ele ainda é um jogador de críquete internacional ativo e irá mais provavelmente liderará a Índia no ICC Champions Trophy 2025.

Rohit se aposentou do T20Is em junho de 2024 e atualmente é capitão nos outros dois formatos.

Shikhar Dhawan

Shikhar Dhawan foi o artilheiro do ICC Champions Trophy 2017, com 338 corridas em cinco rebatidas. Dhawan jogou pela última vez pela Índia em dezembro de 2022 e foi substituído por Shubman Gill na liderança.

Dhawan se aposentou do críquete internacional, do críquete doméstico e do IPL em agosto de 2024. Ele jogou recentemente na Premier League do Nepal e buscará mais oportunidades fora da Índia.

Virat Kohli (C)

Virat Kohli estava no auge de seus poderes durante esse período e era então o capitão intocável. No Troféu dos Campeões da ICC de 2017, Kohli marcou 258 corridas com uma média de 129.

Ele foi substituído como capitão do ODI pelo BCCI sob o comando de Rohit em dezembro de 2021. Ele continuou a dominar o críquete do ODI com o taco e teve um recorde na Copa do Mundo de 2023, onde acumulou 765 corridas.

Kohli se aposentou do T20Is em junho de 2024 e continua sendo um jogador importante nos outros dois formatos.

Yuvraj Singh

Yuvraj Singh ocupou por muito tempo a posição número 4 da equipe ODI. No entanto, apenas 105 corridas no Troféu dos Campeões de 2017 foram eliminadas logo depois.

Yuvraj se aposentou do críquete internacional em junho de 2019. Desde sua aposentadoria, Yuvraj tem participado de várias competições da Legends Leagues.

MS Dhoni (semana)

O ex-capitão MS Dhoni rebateu apenas duas vezes no Troféu dos Campeões de 2017 e marcou 67 corridas. Dhoni permaneceu uma peça chave na configuração do ODI até a Copa do Mundo de 2019.

Ele anunciou sua aposentadoria internacional em agosto de 2020, mas é titular regular na Premier League indiana.

Kedar Jadhav

Assim como Dhoni, Kedar Jadhav foi uma figura importante na ordem média-baixa da seleção indiana do ODI entre 2016 e a Copa do Mundo de 2019. No entanto, seu fraco desempenho e abordagem desatualizada significaram que ele foi expulso em 2020.

Jadhav se aposentou de todas as modalidades de críquete em junho de 2024 e tem atuado como comentarista desde então.

Hardik Pandya

Pandya, que manteve vivas as esperanças da Índia na final do Troféu dos Campeões da ICC de 2017, era um jovem na época e tinha apenas alguns anos de carreira na Índia.

Ele agora é um jogador sênior e também assumiu funções de liderança nos times de bola branca.

Ele é uma peça crucial nas equipes ODI e T20I da Índia e é o capitão dos Mumbai Indians no IPL.

Ravindra Jadeja

Ravindra Jadeja permaneceu na mesma função ao longo de sua carreira no ODI: um girador econômico e um batedor habilidoso de classe inferior. É a mesma função que desempenhou no Troféu dos Campeões de 2013, na edição de 2017, e deve mantê-la para a edição de 2025.

Jadeja se aposentou dos T20Is e é um membro importante nos ODIs e nas equipes de teste no momento.

Ravichandran Ashwin

Depois de conseguir apenas um postigo no Troféu dos Campeões de 2017, Ashwin foi retirado dos times ODI e T20I.

Ele fez breves retornos a ambas as equipes de bola branca para eventos da ICC em 2021, 2022 e 2023, e foi dispensado imediatamente depois.

Ashwin se aposentou do críquete internacional em dezembro de 2024. A seguir o veremos jogando no IPL 2025.

Bhuvneshwar Kumar

Os sete postigos de Bhuvneshwar Kumar com uma economia de 4,63 foram vitais na corrida da Índia à final do Troféu dos Campeões de 2017. Ele permaneceu como o marcapasso titular nas equipes de bola branca até 2022.

Depois disso, sua forma e preparo físico prejudicaram sua carreira e ele foi dispensado por Mohammed Siraj. Sua última partida pela Índia foi em novembro de 2022.

Ele joga regularmente no IPL.

Jasprit Bumrah

Jasprit Bumrah teve um Troféu dos Campeões esquecível em 2017, onde conquistou quatro postigos com uma média de 52. Mais importante ainda, seu postigo sem bola de Fakhar Zaman é famoso.

Mas Bumrah ignorou o torneio e se tornou o principal marcapasso da Índia em todos os formatos e condições. Ele teve uma Copa do Mundo de 2023 sensacional.

Se estiver em forma, ele liderará o ataque de boliche da Índia na edição de 2025 do Troféu dos Campeões, na esperança de enterrar os fantasmas de 2017.

Ajinkya Rahane

Ajinkya Rahane aqueceu o banco durante todo o torneio, já que os primeiros batedores da Índia não sofreram nenhuma lesão.

A última partida de Rahane no ODI foi em 2018 e sua última partida de teste foi em 2023. Rahane continua a exercer sua atividade no críquete doméstico e no IPL.

Dinesh Karthik

Dinesh Karthik juntou-se tarde à equipe para substituir o lesionado Manish Pandey. Assim como Rahane, Karthik também carregou bebidas durante todo o torneio, sem tempo de jogo.

Karthik, porém, participou da Copa do Mundo de 2019 como finalizador, mas não conseguiu fazer muita coisa. Então eles o tiraram do lado do ODI. Seu último T20I foi em 2022.

Karthik aposentou-se do críquete internacional, doméstico e do IPL após o IPL 2024. Ele agora começou a fazer comentários e se aventurará no mundo das ligas estrangeiras T20.

Umesh Yadav

Umesh disputou algumas partidas no Troféu dos Campeões de 2017 e conquistou três postigos. O último ODI de Umesh foi em 2018 e sua última partida de teste em 2023.

Ele foi retirado da equipe indiana em todos os formatos porque permaneceu inconsistente e muitas vezes custava caro.

Expulso da seleção nacional, Umesh continua sendo uma presença regular no críquete nacional e no IPL.

Mohammed Shami

Mohammed Shami esteve no banco de reservas para todo o Troféu dos Campeões de 2017. Ele viu um aumento em sua estatura durante a Copa do Mundo de 2019 com atuações impressionantes e depois conquistou a Copa do Mundo de 2023 ao levar 24 postigos em apenas sete partidas.

Ele ainda é um jogador de críquete internacional ativo e atualmente está se recuperando de uma lesão no tornozelo e um joelho inchado, mas deve participar do Troféu dos Campeões de 2025.

