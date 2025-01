O que há de errado com os Celtics? Quatro razões pelas quais os atuais campeões da NBA recusaram

A defesa do título do Boston Celtics atingiu um novo ponto baixo na noite de sábado, quando desabou nos segundos finais do regulamento e acabou perdendo para o Atlanta Hawks na prorrogação. Com esse resultado, o Celtics está agora com 7-7 nos últimos 14 jogos e ficou 6,5 jogos atrás do Cleveland Cavaliers pelo primeiro lugar na Conferência Leste.

Embora o Celtics, agora com 29-13 e em segundo lugar no Leste, continue sendo um dos favoritos para vencer tudo, o último mês foi o pior que eles jogaram em um longo período desde o início da temporada. Ninguém em Boston está em pânico ainda. Na verdade, Joe Mazzulla disse após a derrota para os Hawks que está “na verdade mais entusiasmado neste momento da temporada do que no início”.

Ainda assim, antes do confronto televisivo nacional contra o Golden State Warriors na segunda-feira (17h ET na TNT), vale a pena dar uma olhada mais de perto por que os campeões em título têm lutado ultimamente e se algum desses problemas causa problemas de longo prazo. preocupação.

1. Golpe de três pontos ruim

Os Celtics são sinônimo de três pontos neste momento e começaram a temporada empatando NBA recorde de três pontos em um jogo com 29 em uma vitória esmagadora sobre o New York Knicks. Eles tiveram outras grandes noites além do arco, mas muitas vezes lutaram para encontrar o sucesso de chute que os sustentou na corrida pelo título. Embora ainda lidere o campeonato em tentativas por jogo por uma ampla margem de 49,1, eles acertaram apenas 36,2% delas, ocupando a 16ª posição.

Durante essa derrapagem, os tiros foram ainda mais desviados. Sua porcentagem de três pontos de 35,3% nos últimos 14 jogos ocupa o 22º lugar na liga. Em seis desses jogos eles acertaram abaixo de 30%; Em toda a temporada 2023-24 tiveram 12 saídas deste tipo.

Na maioria das vezes, eles ainda estão criando uma boa aparência, mas por uma razão ou outra não estão caindo. Vamos comparar seus chutes abertos (o defensor mais próximo a um metro e oitenta de distância) e abertos (o defensor mais próximo a mais de um metro e oitenta de distância) nos últimos 14 jogos com toda a temporada passada.

Temporada 2023-24

Abrir 17.4 1º 38,8 1º bem aberto 19.4 7º 41,6 1º

Nos últimos 14 jogos

Abrir 17,7 4º 33,9 15 bem aberto 19.6 10º 39,1 14

Como você pode ver, eles estão criando um número quase idêntico de três abertos e bem abertos, mas estão gelados ultimamente, principalmente em looks abertos. Espera-se que isso mude em algum momento, mas mesmo que eles eventualmente saiam dessa crise, não há garantia de que retornarão à forma da temporada passada. E isso pode ser um problema na hora dos playoffs, dado o quanto eles confiam no arremesso de três pontos.

2. Fracasso no quarto trimestre

Tem havido preocupações sobre o jogo do Celtics no final dos jogos, mas eles pareciam deixar o problema para trás na temporada passada, quando tiveram a sexta melhor porcentagem de vitórias (0,636) em jogos decisivos: marcando cinco pontos com Five Faltam minutos ou menos durante a temporada regular e conseguiu um perfeito 6-0 durante os playoffs.

No entanto, eles tiveram recentemente alguns problemas importantes no quarto trimestre. Desde 23 de dezembro, quando começou a queda, eles estão com rating líquido de -3,0 no trimestre e estão acertando 45% de campo no último quadro, marcas que os classificam em 18º e 20º lugar no campeonato, respectivamente. .

Os problemas do quarto trimestre foram variados. Houve casos, como a derrota para o Oklahoma City Thunder em 5 de janeiro, quando eles fizeram 3 a 18 e foram derrotados por 17 pontos, onde todo o quadro foi um desastre. Em outras ocasiões, mais recentemente no desastre contra os Hawks, eles desabaram perto do fim. Nela eles tinham a bola e uma vantagem de três pontos faltando 20 segundos para o fim e conseguiram perder após uma série de erros.

“Tive sequências difíceis ou algo assim, fases difíceis ao longo da minha carreira na NBA”, disse o atacante do All-Star Jayson Tatum após a derrota para o Hawks. “Todo mundo apresenta seus desafios diferentes. Você apenas está em um ponto diferente em sua carreira e em sua vida… Estamos apenas tentando descobrir como vencer e coisas assim. Mas isso mostra que é difícil.” “Vencer um jogo da NBA é difícil todas as noites e você tem que trabalhar duro todas as noites.”

Mesmo com suas dificuldades recentes, o Celtics está com 12-8 em jogos decisivos nesta temporada, uma porcentagem de vitórias de 0,600 que está quase em linha com a temporada passada. Eles não se esqueceram repentinamente de como vencer, mas precisam fazer um trabalho melhor para manter o foco durante 48 minutos. Nessa nota…

3. Ressaca do campeonato

O Celtics parece ter sido vítima da temida ressaca do campeonato durante esta seqüência de derrotas. A intensidade e o esforço noturno que alimentaram a campanha de 64 vitórias na temporada passada acabaram.

“Não é um esforço de longo prazo, mas de curto prazo, sim”, disse Mazzulla depois que o Sacramento Kings expulsou o Celtics da academia no quarto período, em 10 de janeiro. “Acho que nosso ataque ineficiente pressionou nossa defesa, e eles conseguiram tirar vantagem disso com jogadas de esforço, sejam rebotes ofensivos, três abertos. pedágio em você.”

Poucos dias depois, Kristaps Porzingis repreendeu a si mesmo e a seus companheiros após uma derrota surpreendente para o Toronto Raptors, que dominou o quarto período a caminho de uma vitória confortável.

“Achei que hoje não tínhamos espírito ou caráter como equipe”, disse Porzingis. “É estranho dizer isso. Temos pessoas com muito caráter, mas as coisas não estão indo do nosso jeito. Estamos um passo lentos aqui e ali. Simplesmente não temos espírito ou personalidade.”

Períodos de meio de temporada como esse são comuns para um time que tenta defender seu título. Os Celtics jogaram até meados de junho da temporada passada, três jogadores importantes passaram o verão inteiro em Paris com a equipe dos EUA nas Olimpíadas, depois abriram o campo de treinamento no início de 25 de setembro antes de irem para Abu Dhabi para dois jogos de pré-temporada contra o Denver. Pepitas.

Se tudo correr conforme o planejado, eles ainda têm mais cinco meses de basquete nesta temporada, então não é surpresa que eles estejam tentando escorregar há algum tempo. E eles provavelmente poderiam ter escapado impunes se não tivessem parado de fazer três ao mesmo tempo.

4. Desaparecendo D-White

É importante notar que a queda do Celtics não é culpa de nenhum jogador. Todos tiveram maus desempenhos e cometeram erros durante este período de 14 jogos. Então, por que destacar Derrick White?

Por um lado, as brancas passaram por momentos particularmente difíceis. Ele apareceu em 13 dos 14 jogos e teve média de 12,5 pontos em 41,4% de arremessos de campo, incluindo 33,6% em tentativas de 3 pontos, 3,3 rebotes, 2,9 assistências e duas viradas de bola. Seu chute externo caiu de um penhasco e não teve tanto impacto em outras áreas do jogo.

Depois de retornar de uma ausência de um jogo contra o Denver Nuggets em 7 de janeiro devido a doença, White marcou um dígito em três jogos consecutivos e acertou 1 de 18 atrás do arco ao longo do caminho. Desde 23 de dezembro, o Celtics melhorou mais de 5,3 pontos a cada 100 posses de bola com as brancas fora da quadra.

Além disso, o surgimento de White como quase All-Star na temporada passada foi um grande motivo pelo qual o Celtics passou de um time muito bom para um time imparável. Além de sua defesa estelar, ele acertou 39,6%, o recorde de sua carreira, na faixa de 3 pontos e ofereceu ao Celtics um criador confiável de terceira bola, atrás de Tatum e Jaylen Brown. Houve trechos e jogos inteiros, até mesmo nos playoffs, onde ele poderia liderar o ataque se um dos dois estivesse com dificuldades.

Quando as brancas não estão no seu melhor, os Celtics também não. Ao sair deste mau momento, deverá voltar rapidamente ao caminho das vitórias.