O brasileiro está novamente ligado a uma transferência para o clube catalão.

Neymar está ansioso para impressionar e garantir um segundo mandato com o Barcelona, ​​de acordo com Cadena Ser. jogar no melhor nível.

Após seu forte acordo com a equipe da Saudi Pro League Al-Hilal, Neymar está de volta ao seu país natal, o Brasil com o Santos FC. Mas essa reunião acabaria com seu clube de infância?

Depois de deixar o Paris Saint-Germain em 2023, o brasileiro teve um feitiço cheio de lesões no Oriente Médio, fazendo apenas sete aparições para a equipe.

Neymar fez um corte salarial substancial para assinar um contrato de seis meses com Santos, retornando à equipe que ajudou a estabelecer sua carreira. Para o verão de 2025, ele já está pensando em outro movimento significativo.

No entanto, o jornal, como você não acha que existe uma reunião, a menos que algo aconteça, embora tenha sido relatado que o homem de 33 anos quer jogar novamente para o Barcelona.

“Como uma cadeia a ser relatada nesta semana, o retorno de Neymar é mais seu desejo do que Barça”. A partida espanhola marcou. “O clube está atualmente satisfeito com Raphinha, Lamine e Lewandowski. Eu só teria uma chance se você tivesse um corte de salário importante.

Desde a venda histórica de 222 milhões de euros (185 milhões de libras/US $ 232 milhões) de Neymar a Paris Saint-Germain em 2017, houve rumores de um retorno à Catalunha, onde ele jogou com jogadores como Lionel Messi e Luis Suarez.

Há rumores de que Deco, diretor esportivo da Barcelona, ​​está procurando outro atacante do lado esquerdo, para que isso possa acontecer. Se Neymar puder demonstrar sua forma e saúde em Santos, ele poderá acabar preenchendo esse buraco.

Ele marcou 105 gols em 186 jogos durante seu primeiro mandato com Blaugrana, vencendo o National Crowns e a Liga dos Campeões no processo.

