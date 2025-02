O que os jatos devem fazer no QB? Avalie as maiores necessidades das 16 equipes da AFC | Soccer 301

Nate Tice e Matt Harmon quebraram as maiores necessidades para cada equipe da AFC. Mas primeiro, eles estream um novo segmento à medida que nos aproximamos do Draft da NFL e nos concentramos no Arizona Wr Tet McMillan. Depois, eles se voltam para o AFC East, onde questionam o que os Jets de Nova York planejam no quartback depois que a equipe anunciou que está se separando de Aaron Rodgers. Depois disso, os meninos discutem o norte da AFC, imergindo as maiores necessidades de Cincinnati Bengles colocar em torno de Joe Burrow e o enigma do Mariscal de Campo de Los Steelers. Nate e Matt concluem com a AFC sul e oeste, perguntando por que os Jacksonville Jaguars ainda não têm um gerente geral e sugerem que o QB Darnold do agente livre Sam Darnold é uma boa opção para os Raiders de Las Vegas.

(6:10) – Perspectiva da semana: Tet McMillan

(14:20) – AFC East

(32:15) – AFC North

(51:10) – AFC South

(1:06:45) – AFC West

O treinador -chefe do New York Jets, Aaron Glenn, é apresentado à mídia. (Foto de Ed Mulholland/Getty Images)

