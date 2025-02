O que precisa fazer Odisha FC para alcançar os playoffs ISL 2024-25?

Odisha FC de Sergio Lobera não tem mais seu destino em suas próprias mãos.

Esperava -se que a chegada de Sergio Lobera no Odisha FC tenha marcado uma nova era de domínio, semelhante a seus períodos com o FC Goa e o Mumbai City FC, onde construiu equipes capazes de ganhar o ISL Shield e o ISL Trophy. Sob seu guia na última temporada, o Odisha FC se transformou das subamqueiras para os concorrentes sérios, perdendo o escudo por pouco.

Com um esquadrão reforçado por contratações de marcas como Hugo Boumous e Rahim Ali, as expectativas eram altas de que não apenas garantiriam um final entre os 6 primeiros com facilidade, mas também desafiam os talheres. No entanto, o futebol é imprevisível e o Odisha FC está agora lutando para se qualificar para os playoffs, uma situação sem fio de um lado liderado por Lobera.

O maior desafio foi a inconsistência, já que a equipe não conseguiu manter o impulso em acessórios cruciais, o que leva a derrotas inesperadas. Fragilidades defensivas e dependência excessiva do brilho individual, em vez de jogabilidade coesa, também contribuíram para sua queda. No entanto, a esperança não está perdida, já que o Odisha FC ainda tem uma oportunidade matemática de fazer o Top 6, desde que as próximas partes capitalizem e corrigissem sua abordagem tática.

Lobera, conhecido por sua filosofia de ataque, pode precisar adaptar suas estratégias, concentrando -se na solidez defensiva, permitindo que seus jogadores criativos mais libertem no terço final. Se o Odisha FC puder encontrar um equilíbrio e entregar em partidas de alto risco, eles ainda poderão salvar sua campanha e garantir um lugar de playoff contra o vento e a maré.

Um olhar próximo aos três jogos restantes de Odisha

A viagem de Odisha FC ao top 6 está pendurada em um fio enquanto está sentado no sétimo lugar, atrás do Mumbai City FC por apenas três pontos. Sua diferença de objetivos superiores lhes dá uma pequena vantagem se os pontos terminarem no nível, mas eles devem garantir o maior número possível de vitórias nos últimos três jogos. Sua forma recente foi misturada, com duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco resultados, mostrando resiliência e inconsistência.

Os próximos confrontos têm um desafio significativo, particularmente o encontro de Supergiants Mohun Bagan, que poderia decidir o vencedor do ISL Shield. Além disso, seu acessório contra o Jamshedpur FC, outro candidato direto para um lugar mais importante, será uma batalha de alto risco.

Apesar das festas desanimadoras pela frente, o Odisha FC pode ser confortado para evitar confrontos diretos com outras equipes que competem pelos 6 melhores, o que poderia funcionar a seu favor. No entanto, dois de seus três jogos estarão fora de lugar, acrescentando outra camada de dificuldade ao viajar para Kolkata e Jamshedpur, dois lugares conhecidos por seu apaixonado apoio domiciliar.

A partida contra o Mohammedan Sporting Club, que fica fora da corrida dos playoffs, apresenta sua melhor chance por três pontos, mas deve ser cautelosa com complacência. Se o Odisha FC puder eliminar os resultados nesses jogos cruciais, suas esperanças nos playoffs permanecem vivas, mas elas devem oferecer suas melhores performances quando mais importa.

Odisha estará olhando para os ilhéus e os Highlanders

O destino dos playoffs do Odisha FC não está mais em suas próprias mãos. Mesmo se eles garantem vitórias nos três acessórios restantes, sua classificação para os 6 primeiros depende de como outros equipamentos funcionam. Eles monitorarão de perto os resultados envolvendo o Bengaluru FC, o Northeast United FC e o Mumbai City FC, já que essas equipes mantêm a chave para sua sobrevivência na corrida dos playoffs.

O Bengaluru FC, atualmente em quinto na tabela, tem quatro jogos restantes e pode acumular no máximo 41 pontos, o que os torna uma equipe improvável de sair. No entanto, seu acessório contra o Northeast United FC é crucial, uma vez que uma vitória para os Highlanders tornaria ainda mais difícil a qualificação do Odisha FC.

Isso nos leva ao Northeast United FC, a principal equipe Odisha FC espera ver obstáculos. Para Odisha ter um tiro realista, o Northeast United deve perder pelo menos quatro pontos em seus jogos restantes. Se isso não acontecer, a única alternativa do Odisha FC seria consertar suas esperanças no Mumbai City FC. Os ilhéus têm três acessórios restantes, e o Odisha FC deve esperar que eles caam pelo menos mais três pontos para ter uma chance.

Com as margens tão bem, o Odisha FC deve não apenas ganhar seus próprios jogos, mas também para confiar em resultados favoráveis ​​em outros lugares. Seu destino depende de uma equação complexa de pontos caídos, o que torna o trecho final da temporada ISL uma intensa batalha pela classificação do playoff.

Odisha pode ganhar todos os seus três jogos restantes?

Nesta fase, a única abordagem Odisha FC é garantir o máximo de nove pontos dos três jogos restantes. Deixar até mesmo um único ponto pode significar um desastre para suas esperanças de playoffs. No entanto, o caminho a seguir não é fácil.

Seu maior teste vem a seguir, um confronto de alto risco contra Mohun Bagan Super Giant. Os marinheiros tocarão em frente a uma multidão local fervorosa, com o escudo ISL na linha. Mohun Bagan estará desesperado para selar o título da liga, o que faz disso um desafio desanimador para o Odisha FC. No entanto, esta partida também oferece a eles uma oportunidade de redenção após o desgosto semifinal da temporada passada.

O segundo obstáculo importante é o Jamshedpur FC. Se Jamshedpur conseguir derrotar Kerala Blasters e solidificar um lugar no top 6 antes de enfrentar Odisha, ele poderia tornar o acessório ainda mais complicado. Um jamshedpur selado pela qualificação poderia aliviar sua intensidade, mas um lado que ainda luta por um fim entre os dois primeiros seria implacável.

Seu jogo final, um elemento local contra o Maomé Clube Esportivo, parece ser o menos desafiador. Com o Sporting Club de Shield e o Top 6 Contement, o Odisha FC deve capitalizar nesta partida para garantir três pontos completos.

Sergio Lobera precisará de seus principais jogadores: Diego Mauricio, Hugo Gomes, Ahmed Jahouh e Mourda caem para dar um passo à frente nesses momentos decisivos. Odisha FC não apenas requer uma classe mestre tática de seu treinador, mas também um golpe de fortuna de outros resultados. Os Kalinga Warriors esperarão pelas bênçãos divinas do Sr. Jagannath para guiá -las nessa fase decisiva.

