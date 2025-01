O que saber sobre a Supercopa da Espanha: Onde assistir Real Madrid, Barcelona,​​Athletic Club e RCD Mallorca

A Supertaça da Espanha retorna esta semana com Real Madrid, Barcelona, ​​​​Athletic Club e RCD Mallorca na Arábia Saudita, enquanto os vencedores e vice-campeões da La Liga enfrentam seus homólogos da Copa del Rey. A King Abdullah Sports City, em Jeddah, sediará as duas semifinais e a final entre quarta e domingo. Dado que tanto o Barça como o Real estão presentes e não se enfrentam em nenhuma das meias-finais, a possibilidade de El Clásico ser a final é forte, visto que isso aconteceu nas duas últimas edições. No entanto, os gigantes catalães e os actuais campeões de Espanha e da Europa precisam de ultrapassar os jogos de estreia para que isso aconteça. Este é o sexto ano em que a Supertaça será disputada no formato de final four, com o Los Blancos como atual campeão.

Aqui está o que você deve saber:

O que acontece depois de 90 minutos?

Esses jogos vão para prorrogação e potencialmente pênaltis se os dois times empatarem após 90 minutos de jogo. Mais comum nas duas semifinais, apenas uma final foi decidida nos pênaltis – a primeira final após a mudança para o novo formato em 2020, quando o Real venceu o Atlético Madrid por 4 a 1 após empate em 0 a 0.

Os gols fora de casa contam?

Não: a Supertaça de Espanha é disputada em território neutro na Arábia Saudita, pelo que nenhuma equipa está “em casa” ou “fora” para além do estatuto nominativo. Todos os empates levam à prorrogação e o impasse continuado leva à disputa de pênaltis em ambas as semifinais, mas também na final.

O que acontece com o VAR?

Desde a edição do ano passado, o VAR está disponível, embora a tecnologia da linha do gol não estivesse disponível em 2024. Dada a infraestrutura disponível e o status de desenvolvimento do futebol da Arábia Saudita, não é suscetível a mudanças nas regras devido a instalações inconsistentes.

Como funcionam as suspensões?

Por se tratar de uma competição própria, as suspensões não são transferidas para a Supercopa da Espanha. No entanto, a atmosfera geral está mais próxima de um amistoso de meio de temporada do que de um jogo completo da LaLiga ou da Copa del Rey.

Semifinal 1: Atlético x Barça

Data: Quarta-feira, 8 de janeiro | Tempo: 14h, horário do leste

Quarta-feira, 8 de janeiro | 14h, horário do leste Localização: King Abdullah Sports City – Jeddah, Arábia Saudita

King Abdullah Sports City – Jeddah, Arábia Saudita Olhar: ESPN Esportes | Fluxo: fubo (experimente gratuitamente)

Os dois somam 17 títulos e o Barça conquistou a Supertaça 14 vezes, contra três do Athletic. Além disso, os blaugrana foram eliminados duas vezes nas semifinais e foram vice-campeões 12 vezes. Os bascos somam três títulos e três vice-campeonatos, o mais recente em 2021 contra o Barça.

Semifinal 2: Real x Maiorca

Data: Quinta-feira, 9 de janeiro | Tempo: 14h, horário do leste

Quinta-feira, 9 de janeiro | 14h, horário do leste Localização: King Abdullah Sports City – Jeddah, Arábia Saudita

King Abdullah Sports City – Jeddah, Arábia Saudita Olhar: ESPN Esportes | Fluxo: fubo (experimente gratuitamente)

O Real está uma vitória atrás do Barça na classificação de todos os tempos, com 13, enquanto o próprio Mallorca venceu uma vez, embora não neste formato de quatro times. Os Los Blancos foram finalistas derrotados apenas seis vezes, mas foram eliminados nas semifinais desde a adoção da nova configuração. La Real venceu três das cinco edições anteriores neste formato até chegar a esta sexta.

Quando é a final?

As duas equipes vencedoras se encontrarão e se enfrentarão no domingo, 12 de janeiro, no mesmo local na King Abdullah Sports City, em Jeddah.