O que seria necessário para os Dodgers perderem os playoffs da MLB em 2025? Por que a superequipe de Los Angeles não é imbatível

O Los Angeles Dodgers, atual campeão da World Series e time de maior sucesso da Liga Principal de Beisebol na última década, continuou sua movimentada entressafra no fim de semana. Primeiro, eles cortejou com sucesso o ás japonês Roki Sasaki gastar menos dinheiro para se juntar aos seus companheiros de equipe do Japão, Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto. Então, eles adicionaram o canhoto Tanner Scott a um contrato lucrativo de quatro anos.

Faltando menos de um mês para o relatório dos arremessadores e apanhadores, os Dodgers parecem prontos para entrar na temporada mais uma vez considerados os favoritos para conquistar o título.

Naturalmente, isso nos fez pensar sobre o que seria necessário para os Dodgers não apenas perderem a World Series (qualquer observador experiente do beisebol sabe que há poucas garantias quando se trata de sucesso na pós-temporada), mas também perderem os playoffs por completo.

Abaixo, destacamos quatro dinâmicas que, em conjunto, resultariam numa das maiores desilusões a nível de equipa dos últimos tempos. (Você deve se lembrar que realizamos uma sessão de brainstorming semelhante no ano passado.) Algumas palavras antes de continuarmos: não estamos dizendo que os Dodgers irão ou provavelmente perderão os playoffs. Isto é simplesmente um exame do que seria necessário para que isso fosse questionado.

Se você é fã dos Dodgers, deve ver isso como um elogio; Não estamos escrevendo esse tipo de artigo para equipes com rotas óbvias de saída da competição.

Agora, vá em frente.

1. O vírus da lesão

A saúde é a força motriz invisível de todas as temporadas de beisebol. Ele molda imagens de playoffs, movimentos de escalação e corridas de prêmios. Tudo o que o jogo tem a oferecer é afetado pela saúde, mas é impossível prever de forma significativa. Por sua vez, isso o torna o curinga definitivo para todos os times e o potencial mais óbvio para os Dodgers: um time que depende muito de arremessadores, como Tyler Glasnow e Roki Sasaki, que têm lutado com seu quinhão de durabilidade. males dos últimos anos.

Considere como, na temporada passada, o Atlanta Braves teve que jogar a maior parte de suas partidas sem seu craque Spencer Strider e o atual vencedor do MVP Ronald Acuña Jr. Eles ainda chegaram aos playoffs, mas demoraram até o último jogo da temporada para entrar, muito longe do que a maioria esperava daquele time rumo à primavera.

Claro, não se trata realmente de quantas lesões os Dodgers sofrem, mas sim de quem se machuca. Ou seja, nenhum time registrou mais dias perdidos para o IL na temporada passada do que os Dodgers. de acordo com o banco de dados do Baseball Prospectus. Eles ainda venceram 98 jogos e a World Series. Para que as chances dos Dodgers serem gravemente prejudicados apenas por lesões, eles teriam que sofrer uma série de lançamentos de dados abaixo do ideal, como os Braves.

2. Bullpen com vazamento

A maneira mais fácil de uma boa equipe ter um desempenho inferior é jogar mal em situações acirradas e acirradas, especificamente, colocando em campo um bullpen incapaz de manter pequenas vantagens.

No papel, os Dodgers parecem ter um bom corpo de apoio. Há Blake Treinen, Evan Phillips, Tanner Scott, Michael Kopech, etc. É difícil ver os Dodgers recebendo uma produção abaixo da média desse grupo. Um cenário apocalíptico mais realista faria com que eles derretessem com mais frequência do que o esperado com base em seus números.

Para ver um exemplo disso, basta olhar para o Chicago Cubs de 2024, que teve o décimo melhor ERA de todos os majors. No entanto, eles também ficaram em quinto lugar na crise, uma estatística baseada em FanGraphs que usa probabilidade de vitória agregada para julgar quanto um bullpen contribuiu a favor ou contra as chances de vitória de seu time.. Os Cubs tiveram um recorde de 23-28 em jogos de uma corrida, perdendo a pós-temporada por seis jogos no processo.

Mais uma vez, os Dodgers sendo vítimas de uma sequência infeliz no final do turno provavelmente não seriam suficientes para deixá-los do lado de fora olhando para dentro.

3. As estrelas atingem a fase de declínio

Comparada com as duas opções anteriores, esta parece mais tangível. Afinal, cada temporada parece conter algumas quedas inesperadas.

No mínimo, vale a pena ter em mente que a escalação dos Dodgers está ficando longa: os nove titulares projetados atualmente apresentam apenas um jogador que terminará a temporada no lado ensolarado de 30 anos: o segunda base Hyeseong Kim.

Freddie Freeman está entrando na campanha dos 35 anos; Max Muncy, 34 anos; Mookie Betts, Teoscar Hernández e Michael Conforto até os 32 anos e assim por diante. Não se pode descartar que pelo menos alguns desses jogadores joguem pior do que o esperado. Caramba, alguns podem jogar muito pior do que o esperado.

Agora, há uma grande diferença entre a cratera Betts e a cratera Conforto. A questão aqui é simplesmente que os planos mais bem elaborados podem, e muitas vezes dão, dar errado. Se um declínio mais acentuado do que o esperado atingisse algumas pessoas importantes… bem, quem sabe. Mas se você está procurando como os Dodgers poderiam ter um desempenho inferior, esta é uma ideia a considerar.

4. Outras equipes têm sorte

O quarto e último fator tem a ver com as outras equipes da Liga Nacional superando suas expectativas, assim como o San Francisco Giants fez em 2021, quando venceu 107 jogos e conquistou o título da NL West. (Os Dodgers riram por último naquele outono, derrotando os Giants por 3 a 2 na melhor de cinco séries da NL Division.)

A pós-temporada ampliada significa que os Dodgers têm mais espaço para erros nessa frente. Mesmo que terminassem em segundo ou terceiro lugar no Ocidente (e este último parece altamente improvável, a menos que várias das possibilidades acima mencionadas ocorram juntas), ainda assim teriam um caminho legítimo para o torneio. Vários outros times da Liga Nacional teriam que superar sua cobertura para que houvesse uma chance realista de Los Angeles ficar de fora.

Isso não significa que seja impossível para os Dodgers estarem ausentes em outubro. Não existe tal coisa como fato consumado no beisebol. Isso sugere, no entanto, que esses Dodgers mais uma vez parecem tão invencíveis quanto qualquer time na memória recente.