A Índia reservou seu lugar nas semifinais dos Campeões de 2025 após a vitória abrangente da Nova Zelândia sobre Bangladesh em Rawalpindi na segunda -feira. Rachin Ravindra venceu uma idade brilhante após o desempenho sensacional de Michael Bracewell, quando a Nova Zelândia derrotou Bangladesh por 5 gols. O resultado também significava que a Nova Zelândia se tornou a segunda equipe do Grupo A, que reservou seu lugar nos palcos da competição por nocaute. Isso significava que Bangladesh e Paquistão foram eliminados da competição porque ambas as equipes têm duas derrotas. A Índia enfrentará a Nova Zelândia em sua última partida de palco, enquanto Bangladesh enfrentará o Paquistão, mas ambas as reuniões não terão nenhum significado do que tomar uma decisão qual equipe excederá o grupo a caminho das semifinais.

A Índia e a Nova Zelândia têm quatro pontos de duas vitórias até agora no grupo A. As duas melhores equipes de cada grupo se qualificam para as semifinais.

Rachin Ravindra (112) atingiu uma grande idade, quando a Nova Zelândia perseguiu o gol 237 com 23 bolas a perder.

Tom Latham e Devon Conway empurraram 55 e 30, respectivamente, quando a Nova Zelândia atingiu 240 por 5 em 46,1.

Anteriormente, Michael Bracewell empacotou quatro postigos, quando a Nova Zelândia limitou Bangladesh a um modesto 236 para 9, apesar do capitão Najmul Hossain Shanto 77.

Bracewell incluiu Tanzid Hasan (24), Mushfqur Rahim (2), Mahmudullah (4) e a última partida do Centurion Hridoy de Bangladesh (7) para retornar com números influentes 10-0-26-4.

