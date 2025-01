O que significaria um ACC Media Rights até 2036 para a demanda do estado da Flórida, o realinhamento da conferência

A ESPN planeja exercer sua cláusula de assinatura com o ACC, estendendo seu acordo sobre os direitos da mídia com a liga até 2036, vários meios, incluindo A própria rede — relatório. A notícia ocorre pouco antes de um prazo de 1º de fevereiro de que a associação poderia ter concluído em 2027.

A extensão é um alívio para aqueles do ACC que buscam estabilidade em tempos turbulentos nas maiores faixas de atletismo universitário. Inicialmente, o acordo foi acordado em 2016, mas esse contrato foi objeto de várias demandas do estado da Flórida e Clemson, o que faz do prazo opcional um tópico em chamas para o futuro da liga.

Agora que o contrato se estendeu, a liga pode avançar com outros negócios. Isso inclui a resolução dessas demandas e a reavaliação da estrutura de receita da liga.

Ótima vitória para a maioria das escolas do ACC

Enquanto o estado da Flórida e Clemson estão envolvidos em uma batalha legal com o ACC para determinar o custo real de abandonar a conferência, eles não são as únicas escolas que seriam consideradas “valiosas” em um mercado aberto. Se o contrato tivesse concluído em 2027, haveria um punhado de escolas que teriam oportunidades de ingressar em outras ligas.

Quando o Pac-12 não pôde garantir seu futuro no verão de 2023, Oregon e Washington encontraram locais de aterrissagem nos dez grandes nomes. Logo depois, Arizona, Arizona State e Utah se juntaram ao Colorado em uma transferência para o Big 12. Se o ACC estivesse em uma posição semelhante, escolas com o valor mais forte da marca seriam candidatos a maior expansão em outras conferências.

Isso deixaria um número significativo de 17 membros da liga para o mesmo destino que o estado de Washington e o Estado de Oregon. Sim, essas escolas preservaram o nome PAC-12 e a propriedade intelectual, juntamente com alguns benefícios financeiros persistentes, e estão avançando ao adicionar mais membros. No entanto, o poder de renda da conferência é uma fração do que era antes das deserções em massa.

Embora a crescente diferença de renda entre o ACC e as ligas como Big Ten e SEC esteja preocupada, a manutenção da conferência do conselho é uma grande parte para uma parte significativa da conferência. Essas escolas são os maiores vencedores aqui, pois solidificaram seu futuro financeiro durante a próxima década e permanecem parte de uma das conferências de poder no atletismo universitário.

ACC agora retorna seu foco na distribuição de renda

Com seu futuro financeiro seguro, o ACC pode analisar seriamente a distribuição de renda. Em 2023, a liga aprovou as iniciativas de sucesso, que distribuiriam o dinheiro gerado pelas novas correntes de renda para as escolas que fizeram a pós -temporada em esportes de renda.

Novas fontes de renda incluem amplas Futebol americano universitário Playoff, pagamentos adicionais da PEPN e o grupo de dinheiro criado pelas adições de SMU, Cal e Stanford. Com os pagamentos dos direitos da mídia antes da SMU por nove anos e Cal e Stanford aceitam uma taxa de 30%, o ACC conseguiu gerar um grupo de dinheiro para títulos com base na meritocracia para o sucesso no campo.

Também existem iniciativas de marca propostas, que forneceriam pagamentos de renda ponderados para as escolas de alto perfil da liga, como Carolina do Norte, Estado da Flórida e Clemson. O estado da Flórida propôs primeiro essa idéia quase dois anos antes de iniciar o processo legal de se libertar da concessão de direitos; portanto, embora essas demandas continuem continuando, o impacto de suas motivações continua no cenário.

O que se segue para as demandas com o estado da Flórida e Clemson?

Um acordo nas múltiplas demandas entre o estado da Flórida, Clemsson e o ACC pode estar no horizonte agora que o futuro financeiro da liga é seguro. Embora exista certamente muito mais destinado a essas batalhas legais de vários estados do que uma cláusula de assinatura de direitos de mídia, o contrato fornece alguma certeza a todas as partes envolvidas à medida que as negociações continuam.

O estado da Flórida e Clemson se inscreveram amplamente para a concessão dos direitos da liga e uma taxa de produção exorbitante em batalhas legais, mas foram menos vogais sobre seu desejo de encontrar um lar em outro lugar nos últimos meses. Se as iniciativas de marca puderem oferecer algo mais próximo do que o Estado da Flórida e Clemson acreditarem que valem o ACC, isso pode acabar com o que está se tornando uma batalha legal cara e prolongada.

Uma nota do relatório da ESPN para monitor é se algum contrato inclui um ajuste nos termos da concessão de direitos ou taxas de saída. O contrato de direitos da mídia agora é estendido até 2036, mas é relatado que há um pedido de redução de sanções financeiras se as escolas deixarem a conferência após 2031.

Vencedores e perdedores: todos (para ambos)

Os grandes mediadores lhe dirão que eles conseguiram quando todos estiverem com raiva. Se as coisas se desenvolverem com a ESPN estendendo o contrato, o ACC concorda com uma nova distribuição de renda e as demandas que são resolvidas, todos ganharam algo, mas com um custo.

O ACC terá comprado estabilidade no momento, mas ainda funcionaria com um déficit financeiro do Big Ten e da SEC. Isso significa que a liga enfrentará muitas das mesmas perguntas sobre o futuro quando chegarmos ao amanhecer da década de 2030.

O estado da Flórida e Clemson veriam um aumento na renda do ACC, algo que satisfaz seu desejo de ser compensado de acordo com seu valor, mas fechará a porta com qualquer esperança de alcançar o Pastar Big Ten ou seg a curto prazo.

Grande parte do ACC permanecerá parte de uma conferência de energia estável na parte superior da pirâmide de atletismo da universidade, mas em troca dessa segurança, uma porcentagem do que eles estavam fazendo com as marcas mais reconhecíveis da liga pode ser relaxada.

Ainda temos várias etapas para chegar a essa conclusão algo sensata, mas o impulso está lá, para que o ACC mantenha as coisas juntas pela próxima meia década mais ou menos. Isso provavelmente acalmará qualquer realinhamento da conferência adicional no nível da Conferência de Power.

De todas as conferências de poder, o ACC tem a maior disparidade de marca de cima para baixo. Isso faz um consenso sobre questões como essa é extremamente desafiadora, mas se a conferência puder fazê -lo, pode evitar o tipo de discussões finais do julgamento que alimentaram a ficção dos fãs de realinhamento nos últimos dois anos.