O que vem por aí para o Texas após a derrota do Cotton Bowl? Arch Manning leva as chaves para a próxima era do futebol Longhorns

Texas alcançou consecutivamente futebol universitário Semifinais dos playoffs e registrou 25 vitórias em dois anos. Você tem que voltar à época em que Colt McCoy jogou como zagueiro durante o apogeu do técnico Mack Brown, há mais de 15 anos, para encontrar uma sequência melhor.

Não há dúvida de que o Texas está de volta.

Mas após a derrota na semifinal do CFP por 28-14 para o Ohio State no Cotton Bowl na sexta-feira, os Longhorns devem virar a página como zagueiro se quiserem ganhar seu primeiro campeonato nacional desde 2005 no próximo ano.

Eles devem abraçar o potencial de mudança de paradigma de Arch Manning.

Vimos isso de relance nas últimas duas temporadas, mas agora é hora de ver em massa. Manning é elegível para o recrutamento em 2026, e é agora ou nunca se o Texas quiser aproveitar todas as capacidades de seu premiado recruta da Classe de 2023.

McCoy foi um grande quarterback do Texas que levou os Longhorns à beira do título nacional, assim como Quinn Ewers fez pelos Longhorns nas últimas duas temporadas. Mas o único campeonato nacional de Brown, e a única coroa do Texas desde 1970, veio graças ao jogo de quarterback geracional de Vince Young.

Tal como Young, o jogo dinâmico de Manning é capaz de mascarar as imperfeições de uma equipa. A habilidade de corrida de Manning pode ser particularmente importante em 2025, já que os Longhorns podem perder seus dois tackles ofensivos iniciais para o Draft da NFL e potencialmente quatro dos cinco titulares da linha ofensiva.

O quarterback não é a única pergunta que o Texas deve responder ao entrar na quinta temporada do técnico Steve Sarkisian, mas é a mais importante. Desde o início, os Longhorns serão solicitados a fazer algo que não poderiam fazer em 2024: vencer um time de elite.

O clube de Sarkisian conquistou muito em 2024: terminou 13-3, chegou ao SEC Championship Game durante sua primeira temporada na liga e venceu dois jogos do CFP. Mas nunca venceram uma equipa que terminou entre os 10 primeiros da classificação final do CFP.

Suas melhores vitórias vieram contra o 12º Arizona State e o 16º Clemson em um empate favorável do CFP que deu ao Texas dois adversários que não estariam nos playoffs se não fosse por um sistema que concede lances automáticos aos cinco melhores campeões da conferência. . .

Em oportunidades contra competições de elite, o Texas foi derrotado em casa pela Geórgia e perdeu para os Bulldogs na revanche do jogo pelo título da SEC, mesmo depois de tirar o quarterback titular da Geórgia, Carson Beck, do jogo no primeiro tempo.

Então chegou a noite de sexta-feira, que era tanto sobre a nova corrida do estado de Ohio quanto sobre os Longhorns. Mas a perda ressaltou a realidade de que o Texas ainda está um passo atrás. futebol universitário classe dominante.

Texas abre a temporada de 2025 em Ohio State em uma revanche do Cotton Bowl que fornecerá um teste decisivo para os Longhorns, e Manning é o tipo de talento que pode preencher essa lacuna.

Passar de bom para ótimo exige risco, e certamente há algum nível de desconforto para Sarkisian apostar tudo em Manning. Requer a separação de um vencedor comprovado em Ewers. Se Ewers não testemunhar por ele Draft da NFLA ideia de um quarterback local com seu currículo forte, potencialmente adequado para outro time em 2025, é uma realidade difícil de contemplar.

Ewers é o tipo de quarterback estável e de alto nível que os treinadores adoram e desempenhou um papel importante na condução do Texas para fora de sua crise de mais de uma década.

Qualquer risco que possa existir em deixá-lo ir é superado em muito pelo custo de oportunidade de desperdiçar a paciência e o potencial de Manning.

Dos oito oponentes da SEC do Texas em 2025, apenas Georgia e Texas A&M terminaram com um recorde de vitórias na liga em 2024. Os outros seis (Arkansas, Flórida, Kentucky, Estado de Mississippi, Oklahoma e Vanderbilt) registraram um recorde combinado de 13-35 . contra a competição da conferência.

Depois do estado de Ohio, não é exatamente uma briga de assassinos. Após o confronto de 30 de agosto com os Buckeyes, os Longhorns não jogarão contra outro time que terminou entre os 25 primeiros do CFP de 2024 até viajarem para a Geórgia em 15 de novembro.

Se Manning tiver alguns contratempos como titular do primeiro ano, tudo bem. Deixe-o descobrir isso. O talento que o rodeia garantirá que os Longhorns não caiam muito.

Perguntas de defesa

O Texas está perdendo duas estrelas da defesa, Jahdae Barron e Andrew Mukuba. Ambos os jogadores interceptaram cinco passes na temporada de 2024 e provaram ser inestimáveis ​​para ajudar os Longhorns a fazer grandes melhorias em sua defesa de passes. O veterano safety Michael Taaffe é elegível para retornar como uma âncora produtiva no secundário, mas substituir dois cornerbacks de todas as conferências, como Barron e Mukuba, não será fácil e Taafe pode se tornar profissional.

O Texas se recuperou notavelmente bem em sua frente defensiva em 2024, depois de perder os 40 melhores tackles defensivos no Draft da NFL, Byron Murphy e T’Vondre Sweat. Ele agora deve substituir a forte dupla de Vernon Broughton e Alfred Collins, que devem seguir o exemplo de Murphy e Sweat como escolhas do draft.

Mas a frente defensiva deve ficar bem. Colin Simmons, estudante do segundo ano em ascensão, uma ameaça de passe rápido que deu ataques ao estado de Ohio, e o linebacker júnior em ascensão Anthony Hill Jr. estarão em todas as listas All-American da pré-temporada rumo à temporada de 2025. Um trio de defensores da transferência do Power Four também já se comprometeu para reforçar a frente defensiva sete.

muito talento

Os tackles ofensivos Kelvin Banks Jr. e Cameron Williams ainda têm elegibilidade, mas ambos também são considerados escolhas projetadas para o primeiro turno do Draft da NFL. Banks é classificado como o tackle ofensivo número 1 da classe, de acordo com o 2025 NFL Draft Prospect Rankings da CBS Sports, e Williams é o número 7.

Outra saída potencial é o recebedor júnior Isaiah Bond, candidato nº 35 do Draft da NFL da CBS Sports. Bnod começou o ano quente, mas uma lesão no tornozelo o afastou dos gramados em novembro. Os Longhorns também sentirão falta dos serviços do tight end Gunnar Helm, que ganhou todas as honras da SEC durante uma temporada sênior de destaque.

No entanto, ainda existem muitos receptores talentosos com elegibilidade que podem ficar na fila por muitos anos. O wide receiver Matthew Golden pode retornar para sua temporada sênior, e outros alvos promissores como DeAndre Moore Jr. e Ryan Wingo não são elegíveis para o draft. Wingo poderia ser uma estrela eventualmente.

O Texas também pode ostentar uma riqueza de running backs em 2025, dependendo do que os principais running backs deste ano, Tre Wisner e Jaydon Blue, decidirem fazer.

Espera-se que o ex-running back cinco estrelas CJ Baxter retorne de uma lesão no joelho na pré-temporada que o manteve afastado durante o ano, e Jerrick Gibson também se mostrou produtivo em uma função limitada como calouro. Supondo que três dos quatro estejam com uniforme do Texas até o final de agosto, os Longhorns terão um dos backfields mais profundos e talentosos do futebol universitário.

A previsão final

Texas dá as boas-vindas à 247Sports Nº 1 classificado turma de recrutamento para o ensino médio, que é a quarta turma consecutiva entre as cinco primeiras do programa. Como acontece com qualquer programa, há algum atrito relacionado ao rascunho e ao portal de transferência que Sarkisian será forçado a navegar.

Mas com um cronograma administrável para 2025 e um quarterback do calibre de Manning no elenco, o futuro é brilhante. Se o Texas aproveitar o potencial de Manning, poderá produzir seu primeiro vencedor do Heisman Trophy desde o running back Ricky Williams em 1998 e retornar ao grande palco com a chance de vencer tudo na próxima temporada.