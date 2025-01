O que vem por aí para Penn State após a derrota no Orange Bowl? Tudo começa com James Franklin, que está 1-18 contra os 5 melhores times.

Penn State alcançou o futebol universitário Playoffs pela primeira vez, mas grandes erros em grandes momentos levaram a uma derrota dolorosa por 27-24 para Notre Dame no Orange Bowl. Assim, uma temporada promissora termina nas semifinais, a uma vitória de disputar o campeonato nacional.

Penn State (13-3) construiu uma vantagem de 10-0, viu-a evaporar e depois trocou golpes em um clássico quarto período de idas e vindas que terminou com Drew Allar jogando fora o jogo com uma interceptação. Ele entrou na noite com a melhor proporção de touchdown para interceptação na história da Penn State e teve alguns Draft da NFL Os analistas se perguntavam se ele deveria desistir de mais um ano na faculdade, mas ele não parecia um quarterback de alto nível, muito menos um NFL estrela.

Para tornar as coisas mais frustrantes: Os Nittany Lions não puderam fazer muito no ataque fora do tight end Tyler Warren, que é Draft da NFL– vinculado após uma temporada de 105 capturas, e o running back Nick Singleton, outra estrela do PSU que pode ir para os profissionais. Para Singleton e outros membros de uma alardeada turma de recrutamento de 2022 que foi classificada em 8º lugar nacionalmente, esta temporada viu o cumprimento das expectativas, já que os Leões de Nittany fizeram história ao alcançar o CFP e vencer dois jogos. Mas à medida que jóias desse tipo vão para o NFLé relevante levar em conta Franklin não recrutou tão bem desde então.. Isso significa que uma regressão está chegando?

Tem sido a mesma velha história para os Leões de Nittany na última década. Eles parecem candidatos nacionais, apenas para serem eliminados nos jogos mais importantes da temporada, e nem sempre pelos mesmos motivos ou por causa do mau desempenho de alguns jogadores. Assim como a água, os problemas que assolam a Penn State nunca podem ser definidos.

Penn State correu para 204 jardas e parecia imparável no primeiro tempo, mas Notre Dame se ajustou e manteve os Nittany Lions com apenas 63 jardas no segundo tempo. Mesmo assim, Penn State liderou a cinco minutos do fim, mas depois houve uma quebra na secundária para um touchdown de Notre Dame e depois o grande erro de Allar. Além disso, Penn State foi derrotado e desarmado nos 30 minutos finais.

O que vem por aí para os Leões de Nittany enquanto Franklin lambe suas feridas após uma 11ª temporada no comando do programa? Vamos olhar para 2025, começando pelo próprio grande homem.

James Franklin pode nunca ganhar um grande jogo

A Penn State bateu a cabeça no teto com Franklin liderando o programa? A pergunta é válida e a crítica justificada. Caramba, ele bateu repetidamente a cabeça contra aquela barreira. Ele caiu para 1-15 na Penn State em jogos contra os 5 melhores times da AP Poll e 1-18 no geral em sua carreira com a derrota na noite de quinta-feira.

“Big Game” James ganhou o apelido pelos motivos errados. As derrotas apertadas, as decisões frustrantes do treinador em jogos disputados e situações críticas, a falta de ajustes e, o mais contundente, seu comportamento com os torcedores após as derrotas somam-se a uma mistura combustível que muitas vezes leva à tristeza em vez da felicidade em Happy Valley.

Na quinta-feira, Franklin encontrou de forma impressionante uma nova maneira de sufocar. Penn State, favorito de 1 ponto no início, liderou o Notre Dame por 10 a 0, depois desmoronou e tentou recuperar o atraso durante a maior parte do segundo tempo. Os Nittany Lions têm incríveis 34-2 em jogos quando lideram por 10 pontos, mas ambas as derrotas ocorreram nesta temporada nos maiores jogos do ano (Ohio State e Notre Dame). Oh.

O treinador tomou algumas decisões tremendas fora do campo, especialmente com suas práticas de recrutamento, mas aparentemente nega isso com o treinamento no jogo e a presença no banco. Ele desaprova os grandes, seja um oponente entre os cinco primeiros ou os dez maiores rivais do estado de Ohio e Michigan. Não há nenhuma exceção aqui. Franklin já pintou um quadro claro para nós, e não deixe que seus olhos lhe digam o contrário: ele sempre falha em corresponder às expectativas.

Penn State estava no controle no primeiro tempo na noite de quinta-feira, dominando ambos os jogos amistosos e os coordenadores circulavam seus homólogos em Notre Dame. Então Notre Dame fez ajustes e Penn State não teve respostas suficientes nas idas e vindas do quarto período, já que o quarterback Allar falhou repetidamente no backfield.

Simplificando, Franklin cedeu à pressão e os jogadores da Penn State seguiram o exemplo e desmaiaram. Os jogadores são o reflexo do seu treinador. Ficam bem em campo na maior parte do tempo, mas “próximos” não ganham campeonatos.

O que mais Franklin pode fazer para mudar seus hábitos e alterar seu curso?

A linha defensiva está em modo de reconstrução.

Penn State perderá pelo menos cinco atacantes defensivos se o astro Abdul Carter saltar para a NFL como muitos esperam. E o running back Dani Dennis-Sutton, que foi incrível no CFP?

Chame isso de confiança cega, mas a Penn State deve estar bem na frente defensiva. Os Nittany Lions sempre produzem jogadores incríveis nas trincheiras e, embora Zane Durant possa se juntar a Carter no Draft da NFL, há progresso suficiente para construir o futuro.

Os Nittany Lions também perderam o safety Jaylen Reed, mas o free safety Zakee Wheatley retornará após anunciar sua intenção de retornar por mais um ano em dezembro. O safety Kevin Winston Jr., cuja temporada terminou em setembro devido a uma lesão, também está no draft.

O ataque perde muito, mas está em boas mãos.

Andy Kotelnicki era exatamente o que a Penn State precisava nesta temporada para superar o obstáculo, e há razões para acreditar que as coisas só vão melhorar no ano 2. O esquema criativo de Kotelnicki impulsionou o Kansas nos anos anteriores e era óbvio que ele melhorou o ataque da Penn State. Leões em sua primeira temporada, permitindo à Penn State conquistar sua primeira entrada no CFP com duas vitórias.

Mais notável: o jogo de passes prejudicados da Penn State, que ficou em 109º lugar em passes de mais de 20 jardas em 2023, saltou para 28º nesta temporada.

Allar anunciou em dezembro que pretende retornar na próxima temporada, sua terceira consecutiva como titular do Nittany Lions. Se ele mantiver essa decisão, isso dará a Kotelnicki um pilar para construir no segundo ano de seu ataque em Happy Valley.

Penn State precisa desesperadamente de mais produção e de um receptor de embreagem. Julian Fleming não forneceu isso nesta temporada em seu retorno para casa após se transferir do estado de Ohio. Na noite de quinta-feira, os Leões de Nittany não completaram um único passe para um recebedor.

A grande questão: como seria essa ofensa sem Warren em quem confiar? Ele teve mais de 100 recepções, foi considerado para o Troféu Heisman e foi facilmente o jogador mais produtivo em campo. Harrison Wallace III foi o segundo maior apanhador de passes, mas terminou com menos da metade dos sacks que Warren teve nesta temporada.

Enquanto isso, os running backs Singleton e Kaytron Allen também têm que tomar decisões na NFL.

Nossa sugestão: Acesse o portal de transferência e pague muito dinheiro por mais alguns receptores. Dois desses jogadores estão no grupo agora, mas nenhum deles parece superestrela e dois não serão suficientes.