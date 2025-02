O que você precisa saber antes da temporada de 2025 da NASCAR Cup Series

A temporada de 2025 da NASCAR Cup está oficialmente aqui.

O Daytona 500 inicia uma seção de 36 corridas da série de copas em 38 semanas. Adicione a corrida All-Star em maio e há apenas um fim de semana livre ao longo da temporada. Isso ocorre no fim de semana da Páscoa em 20 de abril. A partir daí, as melhores corridas da NASCAR Series 28 vezes em 28 semanas.

É isso que você precisa saber antes da temporada, juntamente com a seleção do campeonato e os candidatos aos playoffs. Se você precisar conversar com todo o movimento do motorista antes da temporada, cobrimos.

Joey Logano em um ano ímpar

Logano se tornou três vezes campeão da Copa da Copa em novembro, quando venceu sua quarta corrida da temporada para capturar o vencedor de todos em 2024. Logano ganhou títulos em 2018, 2022 e 2024, para que possamos lhe dizer preventiva de A corrida pelo título deste ano, certo?

Seria um absurdo fazer isso, mas vale a pena notar que Logano nunca se classificou para a corrida vencedora de todos um ano. Desde 2014, os pontos Logano nos anos uniformes são o quarto, segundo, primeiro, terceiro, primeiro e primeiro. Em anos ímpares, Logano deixou o sexto, 17, quinto, oitavo e 12.

Continue e lápis Logano na corrida pelo título de 2026.

Alguém pode se juntar a ele como um campeão repetido?

Logano ocupa um território raro. Ele é o único piloto ativo com mais de dois títulos na série da Copa, enquanto Kyle Busch é o único outro piloto ativo com vários campeonatos.

Com a aposentadoria de Martin Truex Jr. de Las Races cheios, existem apenas quatro pilotos ativos com títulos da série da Copa; Brad Keselowski (2012), Chase Elliott (2020), Kyle Larson (2021) e Ryan Blaney (2023).

Os quatro têm chutes decentes para obter um título da segunda série da Copa. Blaney terminou em segundo com Logano em Phoenix em novembro, enquanto Larson liderou 1700 voltas na série em 2024.

Quem é a melhor aposta para se tornar um campeão pela primeira vez?

Existem três opções óbvias entre Christopher Bell, William Byron e Tyler Reddick. Byron e Reddick fizeram o fim há uma temporada, enquanto Bell estava em posição de fazer sua terceira carreira pelo título consecutivo antes da decisão da NASCAR no meio do carnaval que foi a corrida de outono de Martinsville.

Denny Hamlin também está incluído perpetuamente nesta categoria. O três vezes campeão do Daytona 500 aprovou Mark Martin como o piloto de maior sucesso que ganhou um título da Copa da Série. Mas ele também não se classificou para a corrida pelo título desde a temporada de 2021. em seu carro. Com o desvio do patrocinador da NASCAR, o patrocinador por um longo tempo, a publicidade no carro de Hamlin parece estar espessada. Isso tem algum efeito no desempenho?

O novo contrato de televisão da NASCAR

Fox e NBC não são mais as únicas duas empresas com transmissões de séries de copas. A Amazon televisionará as corridas da Copa pela primeira vez em 2025, enquanto a TNT está novamente na dobra de transmissão.

É assim que vai funcionar. A Fox tem os 12 primeiros pontos dos 12 pontos do ano anterior à Amazon transmite cinco. A TNT então tem cinco corridas antes da NBC coletar as últimas 14 corridas do ano. Fora do período anterior a Daytona 500, o Prime terá prática e classificação para as próximas 16 corridas antes que a TNT seja transmitida pelo resto da temporada. A CW terá toda a série Xfinity e a temporada de redes da Fox novamente transmitirá a série de caminhões.

Se você é alguém que não assina muitos canais de televisão e/ou Amazon Prime, não poderá ver muitas corridas da NASCAR através da sua antena. Apenas oito das 36 corridas estão nos principais canais da Fox ou NBC e não há carreira em maio, junho ou julho está na televisão aérea.

Mudanças de programa

A única nova corrida no cronograma é uma viagem aos irmãos Rodríguez Autodromo na Cidade do México. A corrida de junho será a primeira vez que a Copa da Série corre na pista, embora a série Xfinity tenha competido anteriormente na pista que abriga anualmente uma corrida de F1.

Watkins Glen retornou à sua data anterior em agosto e a fazenda também foi transferida dos playoffs. Em seus lugares, há corridas em New Hampshire e Gateway, enquanto Talladega agora é uma corrida dos playoffs da terceira rodada. Homestead foi a faixa perfeita dos playoffs e deveria ser o apresentador da corrida pelo título, mas agora ele será o apresentador da sexta corrida da temporada em 23 de março.

Quem faz os playoffs?

Logano, Bell, Blaney, Byron, Elliott, Hamlin, Larson e Reddick podem ser facilmente complementados nos playoffs. Chase Briscoe também deve estar lá em sua primeira temporada na Joe Gibbs Racing. Keselowski e seu companheiro de equipe Chris Buescher também devem ser fortes disputas nos playoffs.

Isso deixa mais cinco pontos no campo de 16 motoristas. Acreditamos que Josh Berry pode entrar nos irmãos Wood. É seu melhor motorista desde que Blaney estava com a equipe. Adicione Ross Chastain, Ty Gibbs e Alex Bowman também. Isso é 15.

Daremos a Busch o último lugar, embora seja outra aposta em seu talento do que na Richard Childress Racing. A equipe foi horrível em 2024 e perdeu os benefícios dos playoffs da vitória de Austin Dillon em Richmond devido à maneira como ele lançou os pilotos para a vitória.

O campeão

Vamos pegar os últimos quatro de Bell, Blaney, Elliott e Larson. Larson é o favorito da pré -temporada para ganhar o mosaico e entendemos completamente o porquê. Mas iremos com Bell para conquistar seu primeiro título na Copa da Copa e no Primeiro Campeonato de um piloto da Toyota desde 2019.