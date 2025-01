O RB de Ohio State Quinsshon Judkins é declarado para o rascunho da NFL 2025

O estado de Ohio substituirá seus dois principais corredores de 2024.

O RB Quinshon Judkins disse à ESPN na sexta-feira para ser declarado para o draft da NFL 2025. Os Buckeyes por mais uma temporada.

“Meu tempo aqui no estado de Ohio não era como nenhum outro”, Judkins disse à ESPN em uma entrevista por telefone. “Não parece nenhum outro lugar onde estive. Gostei muito da minha estadia aqui. Estou pronto para dar o próximo passo na minha viagem e mostrar que sou o melhor corredor da aula de draft”.

Judkins transferiu para o estado de Ohio de Ole Miss antes da temporada de 2024 para formar um dos melhores corredores do país com Treveyon Henderson depois que Henderson decidiu voltar para a temporada de 2024. Equipe com 1.060 jardas e Henderson teve 1.016 jardas.

Eles combinaram 27 TD no total, já que Judkins marcou 14 por terra e dois por recepção. Ele marcou duas vezes por terra na noite de segunda -feira e também pegou um passe de touchdown nos últimos segundos do primeiro tempo.

Judkins correu 11 vezes por 100 jardas no jogo pelo título nacional, graças a uma corrida de 70 em yard no primeiro tempo. Ele tinha 17 assombrações por 85 jardas contra o Oregon no Rose Bowl, mas ele tinha apenas 19 carregamentos combinados por 70 jardas em vitórias nos playoffs sobre o Tennessee e o Texas.

Judkins foi uma excelente estrela em Ole Miss como estudante de primeiro ano em 2022. Ele correu por mais de 100 jardas em oito jogos e carregou 274 vezes por 1.567 jardas e 16 TD. Seus números diminuíram em 2023 quando ele correu 271 vezes para 1.158 jardas e 15 pontuações.

O estado de Ohio já havia se mudado para se preparar para as partidas de Henderson e Judkins durante o portal de transferência de inverno, quando os Buckeyes obtiveram um compromisso do RB da CJ Donaldson da Virgínia Ocidental após a temporada regular. Donaldson corre 421 vezes para 2.058 jardas e 30 touchdowns em três temporadas com os alpinistas.