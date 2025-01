O Real Kashmir FC volta às vitórias com vitória sobre o SC Bengaluru

O Real Kashmir FC está em sexto lugar na classificação da I-League.

Paulo Cezar marcou dois gols para ajudar o Real Kashmir FC a retornar às vitórias na I-League 2024-25, ao derrotar o SC Bengaluru, de 9 jogadores, por 3 a 1, no TRC Football Turf, aqui, domingo, 19 de janeiro de 2025.

Depois que o brasileiro Paulo Cezar (28′, 55′) colocou os donos da casa na frente por 2 a 0, o senegalês Abdou Karim marcou o outro gol dos donos da casa, de pênalti, depois que o goleiro do SC Bengaluru, Bishal Lama, derrubou o senegalês dentro da área e recebeu um vermelho. cartão. cartão. Todas as três vitórias do Real Kashmir aconteceram em seu próprio território.

O ugandense Henry Kisseka marcou o gol da vitória do SC Bengaluru no último minuto da partida. O capitão do SC Bengaluru, Carlos Lomba, também foi expulso nos minutos finais da partida.

A vitória ajudou o Real Kashmir a subir para o sexto lugar na classificação. A equipe orientada por Ishfaque Ahmed soma 13 pontos em nove jogos, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Foi mais uma tarde frustrante para o SC Bengaluru, estreante na I-League. O último colocado, que soma cinco pontos em nove jogos, tem tido problemas incessantes no torneio e já está há cinco jogos sem vencer.

Determinado a encerrar uma seqüência de seis partidas sem vitórias que remonta a 4 de dezembro de 2024, o Real Kashmir mostrou intenção positiva e o propósito certo desde o início.

Eles abriram o placar aos 28 minutos, quando Cezar cabeceou após cruzamento de Lalramsanga da esquerda. O ímpeto quase dobrou pouco depois, quando Cezar recolocou a bola na rede após um rebote, mas o gol foi anulado.

O SC Bengaluru tentou levar a luta para o adversário, mas as tentativas de Jordan Lamela e Chongtham Kishan Singh foram equivocadas.

No segundo tempo, o Real Kashmir aumentou o controle da partida. Aos 55 minutos, Karim atraiu habilmente os zagueiros do Bengaluru antes de passar a bola para Cezar, que estava desmarcado. O atacante brasileiro venceu o goleiro Lama e marcou seu segundo gol na partida.

O momento decisivo da partida aconteceu aos 70 minutos, quando Karim sofreu falta de Lama em clara chance de gol. O desafio de Lama rendeu-lhe um cartão vermelho direto, reduzindo o SC Bengaluru a 10 homens. Karim se adiantou para converter o pênalti resultante.

