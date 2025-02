O Real Madrid atordoa o Manchester City no novo ‘Classic Europe’ e dá vida à Liga dos Campeões de 2025

Erling Haaland, do Manchester City, marca o primeiro gol do jogo de seu time durante o jogo da fase de eliminação da Liga dos Campeões da UEFA, primeiro jogo de palco no Etihad Stadium, Manchester. Data da imagem: terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Eles eram os favoritos da pré -temporada conjunta, os dois clubes mais ricos do futebol e, nos anos anteriores, quando o Manchester City conheceu inevitavelmente o Real Madrid, a Liga dos Campeões da UEFA parou. O vencedor, invariavelmente por três temporadas consecutivas, usou a coroa da Liga dos Campeões. E assim, o pensamento era, em 2025, eles certamente se encontrariam novamente.

No entanto, não era esperado que uma alma esperasse que City e Madri, os campeões da rainha da Inglaterra e a Espanha, fossem tão cedo, em fevereiro, em uma rodada de jogos.

O sonho foi um confronto no cume, em Munique em 31 de maio; A esperança era que outro épico batizasse esta nova Liga dos Campeões.

Em vez disso, na terça -feira, City e Madrid deram vida.

Madri surpreendeu a cidade com um retorno tardio e venceu um jogo de rodada frenética e fantástico por 3-2 no Etihad Stadium, em Manchester.

Jude Bellingham o limitou com um vencedor do tempo de detenção e enviou os reis da Europa em casa com uma clara vantagem.

Erling Haaland colocou a cidade à frente aos 19 minutos.

Kylian MBAppé, com uma falha de balanço e, certa, combinou na época.

Haaland fez uma penalidade com 10 minutos, contra a corrida de jogos, para dar à cidade uma vantagem direcionada ao sul para a Espanha.

Mas Brahim Díaz, ex -jogador da cidade, combinou novamente seis minutos depois.

Bellingham retornou o jogo no tempo de detenção.

E os 90 minutos, em geral, embora cheios de verrugas e acabamentos rebeldes, estavam à altura da publicidade.

O confronto, como o gerente do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse na segunda -feira: “Parece um Clássico Agora. “Vinte e quatro horas depois, ambas as equipes, e especialmente sua equipe, mostraram que a coisa certa.

Outros resultados da Liga dos Campeões

Em outra parte da Liga dos Campeões na terça-feira, o PSG iniciou as rodadas de nocaute com um pisoteio por 3 a 0 de seu colega clube francês Brest.

Na Itália, Weston McKennie marcou um Bangger, e a Juventus venceu o PSV Eindhoven por 2-1.

E em Portugal, o Borussia Dortmund correu além do Sporting CP, por 3 a 0, para colocar o empate no meio.

Os segundos estágios são na próxima quarta -feira. E todos os olhos estarão no Estádio Santiago Bernabéu, onde a cidade e o Real Madrid se encontrarão mais uma vez.