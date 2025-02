O Real Madrid cairá no Espanyol quando o Atlético cortar a Liga Gap

O Real Madrid se deparou com uma derrota por 1 a 0 na luta de Espanyol no domingo, o que os levou a liderar a La Liga um ponto. Os 85 minutos do Carlos Romero Strike venceram os anfitriões do conto de fadas de herança, temporariamente, 17 anos. Atlético de Madrid entrou no local de Los Blancos, vencendo 2: 0 contra Mallorka mais cedo, antes do confronto de Derby Crunch no final de semana seguinte de Santiago Bernabeu. O Real Madrid ficou furioso depois que Romero foi reservado apenas com uma falta cínica em Kylian Mbappe antes de começar a vencer o vencedor.

No entanto, o site da Carlo Ancelotti jogou muito em si mesmo e não fez o suficiente para pegar nada que parecia no papel que encorajou o dispositivo.

“Na minha opinião, Espanyol jogou um jogo muito bom, se defendeu muito bem, eles fizeram o que tinham que fazer. Podemos fazer mais? Sim “, disse ele aos jornalistas de Ancelotti.

O treinador italiano ficou zangado com a decisão de não enviar Romero.

“Essa falta, a decisão que o juiz e o VAR fez foi inexplicável, todos viram”, continuou o treinador.

“É importante proteger os jogadores. Era um equipamento sujo claro e muito feio, felicidade que não há ferimentos graves.

“Para nós, é inexplicável que eles não o enviassem.”

Romero admitiu que se sentiu mal na estrela francesa.

“Eu sabia que Kylian não podia ser parado quando ele estava correndo, eu o parei como pude, era um pouco feio”, disse Romero Dazn.

“Eu não gostei de fazer isso e sinto muito. Isso é tudo e não há mais nele.

Espanyol realizou amplamente os campeões espanhóis e europeus no primeiro tempo.

O Real Madrid se tornou um golpe quando Antonio Rudiger ficou preso no primeiro tempo, e o empate na Liga dos Campeões com o Manchester City não é inferior a duas semanas.

Vinicius Junior encontrou uma rede com a única chance de Madri, mas foi excluída depois que Mbappe foi reconhecido como a falta de seu marcador.

Jofre Carreras teve um tiro baixo salvo por Thibaut Courtois do outro lado durante um raro ataque de Espanyol.

Madrid parecia mais nítido no início do segundo tempo, e a rolha de Espanyol, Joan Garcia, salvou de Jude Bellingham, e então Mbappe acertou o poste em um ângulo apertado.

Los Blancos ficou furioso quando Romero era reservado apenas em equipamentos cínicos de slides na parte de trás para Hammer Mbappe quando ele estourou na linha no meio do caminho.

Rodrygo deixou Romero antes de atirar na rede lateral e salvar outro esforço enquanto Garcia rejeitou o cruel mbappe quando Madri girou o parafuso.

Os visitantes ficaram chocados com o contra -ataque rápido de Espanyol, o que levou a um avanço, e Omar El Hilali cruzou Romero em casa no poste traseiro.

Los Blancos não criou muito perigo dentro de sete minutos de tempo adicional, e os fãs de Espanyola comemoraram com a saída quando Mbappe atacou esforços tardios para terminar o jogo.

“Essa vitória é muito importante para nós, tivemos que sofrer … sabíamos que tínhamos que fazer isso diante de nossos fãs”, acrescentou Romero.

“Muito feliz”

O Atlético de Madrid forneceu uma vitória confortável sobre Maiorca para exercer pressão antes do real.

Samuel Lino voltou para casa aos 26 minutos após a forte liderança de Giuliano Simeone, filho do treinador Atlético Diego Simeone.

Antoine Griezmann, que começou a tocar no banco, criou um excelente final em lobby para obter uma segunda vez para parar e encantar o estádio Metropolitano.

O treinador do Atlético Simeone conseguiu comemorar sua partida de 500. La Liga com três pontos.

“Estou muito feliz com essa jornada, sem dúvida … me deixa muito feliz”, disse ele aos jornalistas.

Rojiblancos dominou a primeira metade, e Julian Alvarez impressionou, e Alexander Sorloth se aproximou antes que Lino os enviasse adiante.

Mallorca, a sétima, criou suas próprias chances após uma pausa em um segundo período mais apertado, que finalmente foi resolvido quando Griezmann bateu com um chip encantador.

No domingo, Barcelona, ​​o terceiro, o apresentador do Alaves, quando eles tentam manter a cauda dos dois primeiros.

