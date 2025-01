O Real Madrid enfrentará o Barcelona no El Clásico no domingo com o título da Supercopa da Espanha em jogo

Após a vitória do Real Madrid nas meias-finais da Supertaça de Espanha, por 3-0, sobre o Maiorca, na quinta-feira, o primeiro Clássico de 2025 chega num grande momento. Jude Bellingham marcou o gol da vitória para marcar o encontro entre os dois rivais, já que o Los Blancos enfrentará o Barcelona depois de derrotar o Athletic Bilbao na quarta-feira por 2 a 0 com gols de Gavi e Lamine Yamal. A final da Supertaça acontecerá no domingo, 12 de janeiro, às 14h (horário do leste dos EUA), no King Abdullah Sports City Stadium, em Jeddah, na Arábia Saudita. O Real somou gols no final através de um gol contra e um chute de Rodrygo.

O Barcelona tentará se recuperar depois de perder a edição do ano passado por 4 a 1 para o Real Madrid, mas esta Supertaça é algo que vem mudando de mãos entre os dois desde que se mudou para a Arábia Saudita em 2022. O Real Madrid venceu em 2022 e 2024, enquanto Barcelona triunfou. em 2023. Isso também se reflete na La Liga, já que o vencedor da Supertaça, desde que se mudou para a Arábia Saudita, venceu a La Liga.

Para algo que pode ser visto como uma vitrine de meio de temporada, as apostas são sempre altas quando os dois se encontram. É ainda mais importante para o Real Madrid, já que um golo de Kylian Mbappé juntamente com uma vitória ajudariam a estabelecer que a era do francês como número nove em Madrid está bem encaminhada, após um início de vida abaixo da média em Espanha. Lendas são criadas em clássicos, e isso é especialmente verdadeiro quando se trata de talheres.

O Barcelona venceu o último encontro em outubro por 4-0 com dois gols de Robert Lewandowski, mas essas equipes estão em uma forma muito diferente agora do que quando se enfrentaram pela última vez. A defesa do Barcelona tem sido suspeita e o ataque do Real Madrid está a recuperar o equilíbrio, o que pode tornar isto muito diferente.

Depois de inscritos na La Liga por problemas financeiros, também existe a possibilidade de Dani Olmo e Pau Víctor chegarem à final depois de não terem sido titulares na última partida. Olmo é especialmente uma presença fundamental no ataque do Barcelona, ​​por isso será importante estar na máxima força. Teremos também que monitorar o estado de saúde de Aurelien Tchouameni, que foi afastado do jogo contra o Mallorca devido a uma pancada. Provavelmente foi uma medida de precaução, mas se perderem a final será um duro golpe, pois a profundidade do Real poderá ser afetada.