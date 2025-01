O Real Madrid molda mais uma vez a nova ordem mundial do futebol: foi isso que fez Florentino Pérez

A coisa mais notável na Football Money League desta semana não foi a presença do Real Madrid no topo; O nome de maior prestígio no esporte com um estádio futurista e lotado estava sempre no caminho certo para ganhar muito dinheiro. A questão era quanto espaço ainda existe para converter seus ganhos recordes em mais talentos em quadra.

Madrid é há muito tempo uma força geradora de dinheiro. Acontece que nas épocas anteriores dos Galácticos essas receitas logo encheram os bolsos da Juventus, Manchester United e Tottenham. O presidente do clube, Florentino Pérez, não definia a excelência apenas pelo sucesso em campo. O Real Madrid não foi apenas o melhor porque ganhou todos os troféus mais importantes. Eles também ganharam os maiores prêmios do mercado de transferências, e fizeram isso porque gastariam mais do que qualquer outro.

Não mais. na quarta-feira o primeiro clube a ultrapassar a barreira dos mil milhões de euros em receitas ele estava escalando uma equipe formada por um total combinado de US$ 370 milhões em taxas de transferência. Um onze titular derrotou o Salzburgo por 5-1 por aproximadamente o custo de um meio-campo três do Chelsea… e um terço desse dinheiro foi para Jude Bellingham.

O Real Madrid está a gerar as maiores receitas alguma vez vistas no futebol mundial, numa altura em que reduziu um dos custos mais importantes que qualquer clube tem de pagar: a conta de transferência. Desde o início da temporada 2020-21 (o verão em que pagaram nove dígitos para administrar o declínio de Eden Hazard), os campeões espanhóis e europeus gastaram US$ 324 milhões em novas contratações, de acordo com o Transfermarkt. Isso não é menos do que os Chelseas e Paris Saint-Germains do mundo. Crystal Palace, Marselha, Leicester City: todos perderam mais em novas aquisições do que o time que acabou de arrecadar US$ 1,1 bilhão. Através de cinco janelas, o Madrid, o clube que colocou “mais uma camada de tinta dourada no Bentley” por orgulho, está a lucrar no mercado de transferências.

O aspecto mais impressionante disso? Apesar de tudo, estão deformando o mercado do futebol à sua vontade. Cada clube deve reagir à visão de Pérez de um novo tipo de negócio ou corre o risco de perder o que tem de melhor e mais brilhante por um momento. Bayern de Munique, Chelsea e Paris Saint-Germain viram suas estrelas abandonarem as transferências gratuitas. Parece mais provável que o Liverpool seja o próximo. No início deste mês, eles rejeitaram as propostas do Real Madrid para Trent Alexander-Arnold, que é livre para assinar um pré-contrato sempre que desejar.

Seria difícil não tomar uma decisão. Como Antonio Rudiger e David Alaba antes dele, Alexander-Arnold ganhou tudo que pode. O rufar da imprensa espanhola deixa claro o desejo do Real Madrid. O Santiago Bernabéu oferece novos desafios na fábrica da Bola de Ouro e um pacote salarial muito atrativo para acompanhá-los. Alphonso Davies, que deverá rejeitar a atração do Real Madrid e prolongar o seu contrato com o Bayern de Munique, é a exceção e não a regra.

O Real Madrid lidera a Football Money League com US$ 1 bilhão em receitas para aumentar a diferença sobre o Manchester City James Benge

A questão que paira por trás da nova era de transferências gratuitas em Madrid é que danos podem estar a causar à massa salarial. Afinal, se o dinheiro que agora teria ido para o clube foi transformado em taxas de contratação e bônus de agente, pouco há a ser economizado. A realidade é que poucas equipas estão em melhor posição do que o Real Madrid para enfrentar os controlos de custos dos plantéis da UEFA. Os salários dos seus jogadores representam 48% do seu faturamento, segundo a Deloitte. Entre os 10 primeiros da Money League, apenas o Tottenham destina uma proporção menor de sua receita ao time titular. Sua estratégia fora de campo só está ajudando, incluindo a realização de shows extremamente lucrativos de Taylor Swift no passado, bem como a recepção do Miami Dolphins da NFL, que jogará um jogo em casa na próxima temporada no estádio.

“Aumentar o seu rendimento é a forma ideal de fazer com que a sua massa salarial pareça mais baixa”, afirma Theo Ajadi, vice-diretor do Deloitte Sports Business Group. “O Real Madrid fez isso com sucesso este ano. A chave é mantê-lo e há alguns elementos desse aumento que podem não ser recorrentes, em particular a venda antecipada de lugares para os dias de jogos desta temporada.”

Pós COVID, a gestão financeira de Madrid foi um triunfo. A sua nova versão do Santiago Bernabéu cumpre a visão dos estádios como activos que podem ser explorados 365 dias por ano, as receitas comerciais aumentaram 50 por cento em dois anos e o mercado de transferências é uma fonte de fundos e não um fardo para eles. Até a venda de uma parte dos lucros do estádio ao fundo de investimento Sixth Street foi usada para impulsionar projectos de infra-estruturas, em vez de uma onda de aquisições ao estilo Barcelona.

A citada relação salário-rotatividade do Real Madrid também não leva em consideração a transferência gratuita de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain em julho. Isso certamente aumentará a proporção em alguns pontos percentuais, embora não tanto quanto poderia ter sido previsto antes da assinatura de um acordo avaliado em cerca de US$ 36 milhões por temporada. Desviar três e meio por cento da receita para o seu funcionário mais proeminente não é uma extravagância ridícula no futebol. Madrid abriu espaço para as suas indulgências.

Mesmo antes da chegada de Alexander-Arnold, a questão parece ser quem será o próximo? William Saliba aproxima-se dos últimos dois anos do seu contrato e há uma vaga de longa duração na defesa do Real Madrid. Cristian Romero está na mesma posição. Ibrahima Konate tem pouco mais de um ano no Liverpool. No verão de 2027, Bukayo Saka, Florian Wirtz e Phil Foden poderão ingressar no Saliba, todos disponíveis por apenas uma taxa de inscrição. Quem duvidaria que pelo menos um desses jogadores vestirá todo branco naquele verão?

Se houver uma saída para a sombra do Real Madrid, o Manchester City poderá tê-la encontrado. No entanto, não é tão apetitoso como se poderia imaginar. Não se engane, estender Erling Haaland, outro destinado à classe de agência gratuita de 2027, é muito mais uma coisa boa do que ruim.

No entanto, se dependesse realmente dos poderes que estão no Etihad Stadium, eles certamente teriam preferido um contrato de seis ou sete anos e meio que levaria o seu número 9 aos 30 anos, mas não o gigante que o fará. que ganha cerca de US$ 32 milhões por ano até algumas semanas antes de seu 35º aniversário. Há muito que se sugere, inclusive pelo seu pai, que Haaland não tinha intenção de passar o resto da sua carreira em Inglaterra, que eventualmente gostaria de tentar a vida na La Liga. Presumivelmente, ele ansiava mais pelo Bernabéu do que por Balaídos.

O preço de impedir o caminho de Haaland para Madrid parece então ser o dinheiro de uma estrela numa altura da sua carreira em que Haaland provavelmente não seja uma estrela. No entanto, isso é melhor do que o tiquetaque do relógio que tem distraído o Liverpool nos últimos meses.

É muito cedo para dizer se o novo acordo de Haaland é único ou se o contrato de nove anos de Cole Palmer reflete uma nova abordagem à retenção de jogadores. O que está claro, porém, é que o resto da Europa deve adaptar-se. O Real Madrid tem o dinheiro e a influência para conseguir quase todos os prémios que quiser. Isso não vai mudar tão cedo.