O Real Madrid quebrou a barreira das receitas de bilhões de euros e entrou na liga do dinheiro

Segundo os especialistas financeiros da Deloitte, o Real Madrid é o primeiro clube de futebol a ultrapassar os mil milhões de euros em receitas numa única temporada, impulsionadas pelas receitas geradas pela renovação do estádio Santiago Bernabéu. A ordem dos clubes no topo da Football Money League anual da Deloitte permaneceu a mesma: Madrid (1,05 mil milhões de euros, 1,09 mil milhões de dólares), seguido pelos campeões da Premier League Manchester City (838 milhões de euros) e Paris Saint-Germain (806 milhões de euros). milhões de euros). . A diferença de 208 milhões de euros entre o primeiro e o segundo lugar é a maior alguma vez registada pela Deloitte. A dramática renovação do estádio do Real Madrid duplicou as receitas dos jogos na temporada 2023/2024, para 248 milhões de euros.

Desde 2018, Madrid contraiu empréstimos num total de mais de mil milhões de euros para renovar o Bernabéu, com o objetivo de o transformar numa importante fonte de rendimentos.

A instalação de última geração agora possui um telhado metálico ondulado, pontos de venda, áreas VIP ampliadas e um campo retrátil.

A megaestrela pop Taylor Swift está entre os grandes nomes que se apresentaram no estádio desde sua reabertura, e ele sediará o primeiro jogo da NFL na Espanha ainda este ano.

No entanto, o objectivo de Madrid de utilizar o Bernabeu, que tem capacidade para cerca de 80.000 espectadores, para gerar dinheiro adicional foi frustrado por reclamações de residentes sobre poluição sonora, e o clube suspendeu temporariamente os seus concertos.

“Os estádios dos clubes são cada vez mais valorizados como mais do que apenas locais de jogos, com muitos clubes a transformarem os seus campos em locais de entretenimento multifuncionais que atraem novos visitantes, patrocínios e oportunidades de retalho.” disse Tim Bridge, sócio-líder da Deloitte Esportes Grupo Empresarial.

“Os clubes de futebol estão agora a perceber o valor de serem mais do que apenas marcas desportivas, com meios de comunicação e entretenimento interligados com o potencial comercial que têm para oferecer.”

Apesar de um aumento de 11 por cento nas receitas dos dias de jogos, a publicidade continuou a ser a maior fonte de receitas para os 20 clubes da Money League pelo segundo ano consecutivo, gerando 44 por cento das receitas totais.

As receitas de transmissão permaneceram estáveis ​​em 4,3 mil milhões de euros, uma vez que cada uma das cinco grandes ligas – Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha – continuou o mesmo ciclo de transmissão nacional da época passada.

Os clubes ingleses continuam a dominar, impulsionados pelas receitas televisivas da Premier League – seis dos 10 primeiros e nove dos 20 clubes da Money League.

O Manchester United subiu para o quarto lugar depois de regressar à Liga dos Campeões (771 milhões de euros), à frente do Bayern de Munique (765 milhões de euros).

O Barcelona caiu para o sexto lugar depois que as reformas no estádio Camp Nou forçaram os gigantes catalães a se mudarem para o menor Montjuic, que sediou as Olimpíadas de 1992.

Arsenal, Liverpool, Tottenham e Chelsea completam os dez primeiros, apesar dos três últimos clubes não terem conseguido chegar à Liga dos Campeões na temporada passada.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)