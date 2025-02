O francês se tornou o jogador mais crucial de Madri.

De acordo com Kylian Mbappe, exagerando e não dirigindo seus esforços na direção certa tem sido o obstáculo mais desafiador que ele enfrentou desde que se mudou para Bernabéu.

O jogador de 26 anos revelou que perder a penalidade durante a derrota por 2-1 da Laliga do Real Madrid contra o Athletic Bilbao no início de dezembro marcou um ponto de virada em sua carreira.

“Eu acho que era um problema de mentalidade e esse foi um ponto em que percebi que tinha que trabalhar mais”. Mbappe disse.

Depois de obter apenas três gols em 11 jogos para a equipe de Carlo Ancelotti, o capitão da França foi recentemente o objetivo de críticas intensas aos apoiadores e comentaristas do Real Madrid. Ocorreu após a controversa partida do Paris Saint-Germain, de 26 anos, assinar uma transferência gratuita com os poderes espanhóis em junho do ano passado, após o término do contrato.

Depois de um “começo lento” para a vida em Madri, desde então ele marcou 27 gols em todas as competições nesta temporada. Ele está prosperando em vez de se adaptar, é seguro assumir.

Agora, Mbappe está começando a se parecer com o temido atacante que passou seis anos no PSG marcando 256 gols em 308 jogos.

Eles deram a ele uma ovação de pé quando ele foi substituído aos 78 minutos após seu trigêmeo, o que mostra que os apoiadores do Real Madrid definitivamente gostam do que estão testemunhando.

O recente aumento de Kylian Mbappe em forma reduzirá a importância de Vinicius Jr. no Real Madrid?

Vinicius Jr. foi preferido em sua posição de esquerda favorita. Assim, Mbappe teve que ficar fora de posição. O atacante era difícil de se adaptar ao papel do atacante central que Ancelotti havia lhe dado.

Didier Deschamps deixou o capitão da equipe da França dos Jogos da Liga das Quatro Nações em outubro e novembro do ano passado devido ao seu jogo ruim na Espanha.

No entanto, ele manteve o Real Madrid na Europa após um começo difícil de sua campanha e marcou sete gols em seis jogos da Laliga desde o Ano Novo.

É compreensível por que já está sendo comparado a Cristiano Ronaldo, outro realmente ótimo. As estatísticas indicam que já está seguindo os passos da lenda de Portugal, que conquistou dois títulos da Laliga e quatro títulos da Liga dos Campeões durante um feitiço cheio de troféus no Real Madrid.

Com sete gols na Liga dos Campeões nesta campanha, Mbappe empatou com o atacante espanhol Just Tejada (1961–62) e Ronaldo (2009-10) para a maioria dos gols registrados por um jogador real no torneio dos melhores clubes de Europa em sua primeira temporada.

Não gastará muito tempo antes de solidificar sua posição como o rosto e o herói dessa equipe do Real Madrid com mais exposições como quarta -feira.

Mas e o Vinicius Jr, quem foi o favorito para ganhar a bola de ouro no ano passado, mas acabou sendo o segundo, agora? Com Mbappe roubando o centro das atenções em grandes dias de partidas, o que acontecerá com o brasileiro que foi visto como o jogador mais influente para os brancos?

O MBAPPE agora está marcando mais gols e começando a parecer um jogador de destaque no campo, apesar de ficar fora de posição. Enquanto isso, o brasileiro aparece como um segundo violino na equipe, que já foi o personagem principal do clube.

Lembre -se de que suas conversas contratadas com brancos não estão chegando a uma conclusão amigável com clubes sauditas que oferecem um preço gigantesco. A equipe de capital espanhola pode ser tentada a baixar o jogador, pois eles já têm MBAPPE que ele está tendo um grande impacto. Além disso, Mbappe pode se tornar uma estrela indiscutível quando ele se move para a esquerda.

No entanto, seria muito cedo para dizer que qualquer coisa sobre Vinicus se torna menos importante no clube, já que Carlo Ancelotti conhece a importância do brasileiro. Certamente, cada jogo começará mesmo se você não escrever quanto impacto ele tem no clube.

