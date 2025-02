O relatório diz que o BCCI permite que os jogadores fiquem com suas esposas durante os mestres. Mas em uma “condição”

No que é um reforço para o Virat Kohla, Rohit Sharma e outras estrelas da equipe indiana de críquete, o Conselho de Controle de Críquete na Índia (BCCI) aparentemente permitiu que os membros da equipe acompanhassem suas famílias durante o Mestrado da ICC em troféu em INL. Dubai. O desenvolvimento é um grande alívio para os jogadores, porque a companhia de membros da família foi completamente rejeitada depois que a gerência emitiu um Dictat de 10 pontos, mudando algumas regras após a derrota do troféu de border-gavascar.

De acordo com o relatório em Dainik JagranEmbora a BCCI tenha permitido que suas esposas e membros da família os acompanhassem em Dubai, um estado firme foi introduzido. Os jogadores poderão ser acompanhados por seus familiares por apenas uma partida. Os jogadores podem discutir entre si e enviar uma solicitação BCCI para o mesmo. O Conselho de Administração fará acordos.

Antes, em Diktat, o conselho aprovou apenas uma janela de duas semanas para famílias que poderiam permanecer com jogadores durante viagens estrangeiras que excedem 45 dias, além de impor restrições a pessoal pessoal e sessões comerciais.

No caso de tempos mais curtos, como a Trophy Champions, a empresa de familiares não era originalmente permitida. No entanto, levando em consideração a natureza do evento, a gerência permitiu que todos os jogadores tivessem uma empresa de familiares para um jogo. Ainda não foi divulgado em que os jogadores de jogos decidiram obter o consentimento do conselho.

Ao emitir uma nova política para os membros da família, o BCCI disse em comunicado que pretende “fornecer padrões profissionais e eficiência operacional durante viagens e séries”, como disse a política da PTI.

“Todas as exceções ou desvios devem ser inicialmente aprovados pelo Presidente do Comitê de Seleção e pelo treinador. A não conformidade pode levar a ações disciplinares como BCCI “, afirmou a gerência.

“Além disso, a BCCI se reserva o direito de realizar ações disciplinares contra um jogador que possa incluir sanções contra o jogador interessado, participando de todos os torneios da BCCI, incluindo dedução do Premier League Indians a partir de taxas por manter o valor/partidas sob o contrato do BCCI Player ” – ele acrescentou.

A Índia deve participar de Bangladesh na partida de abertura em 20 de fevereiro. Então a equipe se unirá com o Paquistão em 23 de fevereiro e a Nova Zelândia em 2 de março.