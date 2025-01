O retorno de Virata Kohla ao troféu de Ranii cria um ruído incomum, diz o policial chocado de Delhi Superior: "Eu preciso de mais …"

Virat Kohli, ex -capitão da equipe indiana Krykieta, treinou na terça -feira no Estádio Arun Jaitlety, em Nova Délhi, antes do jogo de Ranji Trophy em Delhi contra a ferrovia a partir de sexta -feira. A partida significa o retorno de Kohla ao Troféu Ranii pela primeira vez desde 2012, depois que o BCCI Dictat fez com que todas as estrelas da Índia tocassem grilos domésticos. Enquanto as partidas domésticas de críquete raramente veem o grande interesse dos fãs, no retorno de Kohla para este jogo em particular, houve um número maior de mídia pessoal da mídia na Terra Feroz Shah Kotla.

De acordo com o relatório em Indian ExpressVendo a presença de muitos jornalistas e campeões do lado de fora do portão de Virender Sehwag no estádio Arun Jaitley, “chocou” o inspetor da polícia em Delhi Pradeep, o Rana notificou seu supervisor “Senhor para registrar h hai jyada segurança lag sakti hai, cozinha aur log bhej para (Precisaremos de mais segurança para hoje, envie mais força). “

Como Rishabh Pant na última partida contra Saurashtra, o lendário Virat Kohli recusou o capitão Delhi em seu último troféu em casa, Ranji Trophy contra a ferrovia, porque ele queria que Ayush Badoni continuasse seu lado.

“Virat foi perguntado se ele gostaria do capitão, mas também disse que gostaria de continuar liderando o lado”, disse o funcionário da DDCA PTI sobre o anonimato.

Enquanto isso, o BCCI e as emissoras nacionais Jiocinema decidiram ao vivo, levando em consideração o enorme interesse dos fãs causados ​​pela presença de Kohli.

A norma geral é que o BCCI tem uma partida mais importante que é transmitida na televisão e no aplicativo de streaming, e para esta rodada é Karnatak contra Haryana como uma atração estrela deste jogo é KL Rahul.

Os outros dois jogos, que deveriam ser transmitidos ao vivo, são Pendjab vs Bengala em Eden Gardens e Baroda vs Jammu e Caxemira em Barod.

A lista foi resolvida com antecedência e, se essa partida não cobriu Kohla, não havia chance de desvio.

Mas nas mídias sociais houve uma fúria sobre a partida mais famosa ignorada pelas emissoras.

“A decisão foi tomada e o jiocinema seria transmitido ao vivo. Então, todos os fãs de Virat Kohli que não estão em Delhi não precisam se preocupar. Eles podem assistir seu jogador favorito ao vivo “, disse o funcionário da BCCI com anonimato.

