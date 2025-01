O Soorma Hockey Club conquistou sua segunda vitória ao vencer o Odisha Warriors

Hina Bano e Sonam marcaram o fundo da rede para o Soorma Hockey Club na Women’s Hockey India League 2025.

O Soorma Hockey Club continuou seu forte início na Women’s Hockey India League (HIL) 2025 com uma vitória por 2 a 1 sobre o Odisha Warriors no Marang Gomke Jaipal Singh Munda Astro Turf Hockey Stadium em Ranchi hoje. Hina Bano (6′) abriu o placar para o Soorma Hockey Club e Sonam (47′) aumentou a vantagem no último quarto. Freeke Moes (57′) trouxe os Warriors de volta à disputa com um gol no final do jogo, mas não conseguiu alterar ainda mais o resultado.

O Odisha Warriors começou o jogo na frente, com Baljeet Kaur invadindo o círculo adversário e forçando o goleiro do Soorma, Savita, a entrar em ação. Mas logo depois, o Soorma Hockey Club iniciou um contra-ataque através de Ajmina Kujur na lateral esquerda e encontrou Hina Bano, que desviou para Jocelyn Bartram para marcar o primeiro gol.

Sakshi Rana, do Warriors, respondeu ganhando um escanteio de pênalti minutos depois, mas Ishika Chaudhary não conseguiu guiar a bola para o gol. Eles continuaram pressionando em busca do empate e Freeke Moes teve uma chance perto do final do quarto, mas seu chute saiu ao lado.

O segundo quarto foi de ponta a ponta com os dois times brigando para avançar rumo ao campo oposto. O Soorma Hockey Club aproveitou a maioria das oportunidades no decorrer do quarto, mas perdeu o toque final. Faltando seis minutos para o final do quarto, Freeke Moes ganhou um escanteio para os Warriors, mas Claire Colwill não conseguiu evitar Savita e seus defensores. Freeke continuou a ameaçar pelo flanco direito e pressionou a defesa do Soorma, mas não conseguiu criar uma oportunidade de gol.

Salima Tete e Sonam, do Soorma, pareciam perigosos no início do terceiro quarto, esquivando-se dos defensores por diversão e ganhando o primeiro escanteio. Mas Salima não conseguiu evitar que a tentativa de gol de Penny Squibb fosse desviada. No meio do quarto, Salima embarcou em outra corrida perigosa pela ala direita, mas não conseguiu encontrar um parceiro no círculo.

O Odisha Warriors parecia empatar, mas, em um contra-ataque, Charlotte Englebert cruzou para Sonam da ala direita, que encaixou a bola no gol e aumentou a vantagem de Soorma no início do último quarto. Os Warriors começaram a encadear passes para avançar e criar oportunidades de gol, mas Soorma se manteve firme na defesa.

No entanto, faltando três minutos para o fim do jogo, Freeke beliscou a bola no alto do campo e disparou um chute reverso para vencer Savita no gol e colocar os Warriors de volta no jogo. No entanto, o Soorma conseguiu manter a vantagem de um gol e selou a segunda vitória.

