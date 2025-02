O Sri Lanka anuncia uma equipe de 16 homens para a série Two Dodi contra a Austrália

A série SL vs ODI se reproduzirá em Colombo.

O Crick do Sri Lanka (SLC) nomeou uma equipe de 16 homens para a próxima série de ODI do jogo contra a Austrália. A equipe é quase semelhante à da série ODI na Nova Zelândia no mês passado, com exceção de todos os Chamindu Wickramasinghe, que ficaram fora.

O Sri Lanka perdeu recentemente a série de dois testes contra a equipe de Steve Smith no Galle por 2 a 0. A série Two Hate será disputada no R.Premadosa Stadium, Colombo, em 12 e 14 de fevereiro. Em janeiro, o Sri Lanka perdeu a série Three-Oni por 2-1 na Nova Zelândia.

Esta próxima série SL vs AUS não é muito importante para o Sri Lanka em comparação com a Austrália, porque a primeira não faz parte do Troféu dos Campeões da ICC 2025, enquanto a Austrália procuraria provar sua força do banco como quatro de seu esquadrão provisório. os campeões dos troféus.

No ano passado, os Ladkes derrotaram a Índia por 2 a 0 na série de três odios no R. R. Armed Stadium em Colombo em lançamentos extremamente amigáveis ​​com o turno. Espera -se que o mesmo tipo de superfície seja distribuído contra a Austrália.

Por esse motivo, o Terrerain de Rhythm Chamindu Wickraminghe foi excluído. Os anfitriões terão quatro giro girando e param em sua equipe: Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dunith Wellalalage e Jeffrey Vandersay, enquanto os Pacers são Asitha Fernando, Lahiru Kumara, Eshan Malinya e Mohamed Shiraz.

O capitão Charith Asalanka é um SUV adequado na superfície do Colombo rotativo.

SL vs Aus: Sri Lanka Squad por ódio contra a Austrália

Charith Asalanka (C), Nishan Madushka, Nuwanidu Fernando, Ashka Fernando, Kusal Mendis (WK), Pathum Nissanka, Wanindu Hasaranga, Janith Liyan, Kamindu Mandis, Asthha Fernando Eshan Malinga, Shrahra.

