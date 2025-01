A Austrália teve o Sri Lanka três depois de abrir a primeira idade dupla de UserMan Khawaj e Ton na estréia de Josh Inglis ajudou os turistas a 654-6 anunciados na primeira partida na quinta-feira. O Sri Lanka foi de 44-3 através de Pniba no segundo dia em Galle, com Dinesh Chandimal Sticks mais antigos, no nono e Kamind Mendis, em 13, desde que a chuva parasse de tocar. Matthew Kuhnemann, girador no ombro esquerdo de Matthew Kuhnemann, primeiro teve Oshada Fernando LBW e logo ritmo o hiefhead Mitchell Starc recebeu Dimuth Carunratne pego em Gully. Ambas as batalhas fizeram sete.

O veterano Spinner Nathan Lyon enviou o ex -capitão Angelo Mathews para oito de Travis Head, que mergulha em um curto estágio.

A parceria de 266 velocidades de Khawaj com Steve Smith, que atingiu 141 em entradas inovadoras, que levou o capitão a 10.000 testes, se destacou depois que a Austrália escolheu o primeiro no início de uma série de duas partidas.

Pela primeira vez, os turistas violaram o sinal de 600 velocidades no Sri Lanka, excedendo o máximo de 617 asiático anterior, enviado no Paquistão em 1980.

O-batedor de Blak, Alex Carey, foi invencível 46 com o Mitchell Starc 19, quando Smith anunciou as primeiras rodadas na última sessão.

Inglis contou quando ele entrou depois que Smith foi para 141 em innndações inovadoras, o que levou o capitão a 10.000 testes.

Ele fez 102 e Khawaj manteve um aumento de piscando em um suporte de 146 velocidades para cansar o ataque da oposição.

O spinner Prabath Jayasuriya quebrou a parceria para pegar Khawaj quando o abridor retornou após 352 bolas, que incluíram 16 quatro e um seis.

Inglis alcançou uma tonelada de 90 bolas quando pulou de prazer e bateu no ar.

Mas ele saiu no próximo, quando deu o gancho à capa curta de Jayasuriya.

Jayasuriya e colega, Jeffrey Vandersay, levaram três gols quando o Sri Lanka trabalhou para 154 cruzamentos.

Os turistas foram retomados por 330-2 quando o Khawaja e Smith Batter do dia a dia frustraram o ataque da oposição a uma manhã ensolarada.

Khawaj partiu do single de Jayasuriya para alcançar 200 quando decolou o capacete, levantou o bastão e caiu para beijar o campo, enquanto os colegas de equipe e os fãs se levantaram para aplaudir.

Seu melhor anterior foi invicto 195 contra a África do Sul em 2023 em Sydney e agora é o primeiro batedor australiano que fez uma tonelada dupla no Sri Lanka.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).