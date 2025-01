O Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) insiste que o Estádio Nacional Karachi está pronto para organizar partidas dos próximos mestres do troféu, apesar dos crescentes medos relacionados à prontidão do local para uma barraca, a partir de 19 de fevereiro. O respeitado “Dawn”, o respeitado diário inglês, transportado na quarta -feira, carrega os principais diários ingleses “Dawn”. A história em que foi declarada que “parece absolutamente impossível considerar os trabalhos de renovação concluídos a tempo, mas a equipe deu responsabilidade certamente”. “O conselho seria um herói ou zero para realizar uma tarefa tão gigantesca”, comentou o jornal.

Embora o presidente da PCB Mohsin Naqvi tenha checado o estádio Rawalpindi na terça -feira e garantiu que o troféu dos Campeões será armazenado conforme planejado, parece improvável que o conselho de administração obtenha controle sobre os lugares reformados em Lahore, Karachi e Rawalpindi em 31 de janeiro.

Outras partidas internacionais principais nesses lugares incluem um 4 -Lane Three com a Nova Zelândia e a África do Sul de 8 a 14 de fevereiro, com as duas primeiras partidas em Lahore e depois duas partidas, incluindo a final em Karachi.

“Olha, os estádios estarão na forma de fósforos, mas a questão é: o PCB prometeu a todas as impressões de classe mundial nesses lugares reformados para o troféu Tri-Series and Champions e se eles podem cumprir essa promessa que vi:” A fonte que segue as obras de construção, disse ele.

Bilal Chohan, um homem responsável pelo trabalho de renovação, aparentemente reclama que não recebe o equipamento necessário e as permissão a tempo para concluir o trabalho em Karachi.

Os painéis a serem instalados no novo prédio deveriam ser liberados do porto de Karachi apenas no domingo à noite, e sua instalação estava programada para a manhã seguinte.

“Essas são coisas com as quais lidamos, mas às vezes é triste ver como as pessoas nos enfiam”, reclamou Chohan.

A PCB gastou cerca de 12 bilhões de PKR em reforma, construção e instalação de equipamentos nos três lugares em Lahore e Karachi.

Os ingressos já estiveram à venda, mas até que o PCB anuncie que eles têm novos estádios de aparência, os medos permanecerão.

Na terça -feira, o diretor geral da ICC, Geoff Allardice, renunciou a um membro do Conselho Mundial do Corpo, indicando que sua falta de uma imagem clara da prontidão do Paquistão era uma das razões de sua partida.

