O técnico assistente dos Mavericks, Darrell Armstrong, acusado de agressão agravada com uma arma mortal, por relatório

O técnico assistente do Dallas Mavericks, Darrell Armstrong, foi preso no sábado (15 de fevereiro) e acusado de agressão agravada com uma arma mortal, De acordo com o WFAA.

Armstrong supostamente bateu em uma mulher com uma arma e ameaçou matá -lo durante uma discussão, de acordo com o Departamento de Polícia de Dallas. Não está claro como ou se Armstrong conhecia a mulher e sua condição é desconhecida. Armstrong foi preso no início de 15 de fevereiro e desde então publicou o título.

Os Mavericks emitiram uma declaração à WFAA, na qual anunciaram que Armstrong foi colocado em “suspensão administrativa”.

“Os Dallas Mavericks estão cientes de um incidente que envolve um membro de nossa equipe e está coletando todas as informações relevantes em torno do incidente. Levamos esse assunto a sério. O funcionário foi colocado em suspensão administrativa pendente de procedimentos legais. Esse problema está atualmente de acordo com para as autoridades legais apropriadas.

Armstrong, 56, passou mais de uma década no NBA Com cinco franquias diferentes: Orlando Magic, New Orleans Hornets, Mavericks, Indiana Pacers e New Jersey Nets. Ele foi nomeado jogador mais aprimorado como o sexto jogador do ano na mesma temporada em 1999 com o Magic.

Após sua aposentadoria em 2008, o Mavericks contratou Armstrong como treinador de desenvolvimento de jogadores na temporada de 2008-09. Ele foi mantido com a organização desde então e atualmente é assistente de Jason Kidd.

Os Mavericks, que atualmente estão inativos durante o NBA Break All-Stop, retomarão sua temporada em 21 de fevereiro contra o filme de Nova Orleans.

Nota: Uma versão anterior desta história apresentou incorretamente uma foto do treinador -chefe do Magic Jamahl Mosley A CBS Sports pede desculpas por erro.