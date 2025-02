O técnico da Austrália lança Pat Cummins Bombs em frente aos campeões do troféu, o time agora em busca de um novo capitão

Apenas algumas semanas antes do início do Troféu dos Campeões da ICC, a Austrália sofreu um grande golpe, porque o Szyper Pat Cummins está próximo da exclusão da competição. O técnico da Austrália, Andrew McDonald, largou a bomba na quarta -feira, confirmando que Cummins ainda não retomou o boliche que ele esperava. Portanto, é improvável que recupere a eficiência antes de iniciar o evento global da ICC. Na ausência de Cummins, um de Travis Head e Steve Smith será responsável pela Austrália líder.

A Cummins teve um enorme impacto nas performances da Austrália, seja em um críquete de teste ou ODI. Sua ausência deixa a Austrália com muita dor de cabeça, não apenas em termos de liderança, mas também no departamento de boliche.

“Pat Cummins não conseguiu retomar qualquer tipo de boliche, então ele é muito improvável, então isso significa que precisamos de um capitão”, disse o técnico da Austrália, Andrew McDonald. “Steve Smith e Travis Head são dois com os quais conversamos durante a construção do time dos Trophy Champions com Pat em casa. Eles serão dois que olhamos para este post.

“Eles são os dois óbvios. Steve fez um ótimo trabalho aqui no (primeiro) jogo de teste. Ele fez um bom trabalho em um críquete internacional de um dia também durante a jornada. Então é entre os dois.

A Austrália provavelmente não ficará sem outro jogador mais velho na forma de Josh Hazlewood para o Trophy Masters. Embora Hazlewood ainda não esteja excluído, a clareza de sua disponibilidade provavelmente ocorrerá em alguns dias.

“Mas, como eu disse, Patty é extremamente improvável, o que é uma pena, e também temos Josh Hazlewood, que atualmente está lutando (para ser eficiente). Para que as informações médicas aterrissem nos próximos dias e poderemos fazê -lo e informar a todos na direção.