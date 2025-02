O técnico do estado de Michigan, Tom Izzo, quebra o Big Ten Knight, Big Ten, vence o recorde com a vitória sobre Illinois

Tom Izzo agora é o treinador mais vencedor do Big Ten. (Adam Ruff/Icon Sportswire através de imagens Getty)

Tom Izzo agora é o treinador mais vencedor do Big Ten.

O ex-líder do estado de Michigan quebrou o recorde de Bob Knight na noite de sábado com a vitória dos espartanos por 79 a 65 sobre Illinois no State Farm Center. Isso marcou oficialmente a 354ª vitória da conferência de Izzo, que quebrou um empate com Knight.

O IZZO agora tem um recorde de 354-173.

Knight dominou em Indiana por décadas. O treinador por um longo tempo levou o Hoosiers a três títulos nacionais e cinco finais durante suas 23 temporadas em Bloomington. Ele terminou lá com um recorde geral de 659-242. Knight morreu em 2023.

Izzo combinou com o recorde de Knight com uma vitória emocional sobre o Oregon na semana passada. Ele também teve a oportunidade de quebrar o recorde na noite de terça-feira em casa em Indiana, mas os Hoosiers fizeram uma vitória por 71 a 67.

Na noite de sábado, os espartanos colocaram acima.

“Eu só quero ser grato pelos 148 jogadores que treinei. Cada um deles ganhou uma vitória, e essas vitórias me ajudaram. Os presidentes, os anúncios, meus treinadores assistentes. E mais de 6 milhões de fãs que viram isso sobre essas 354 vitórias , então é isso que quero agradecer, Jimmy.

Izzo foi contratado no estado de Michigan em 1995. Ele levou os espartanos ao torneio da NCAA em todas as temporadas, exceto duas, em que foi possível, e venceu um campeonato nacional em 2000, que foi o último título que um grande time dez venceu . Os espartanos conquistaram 10 títulos regulares da conferência sazonal e chegaram às quatro finais oito vezes sob sua vigilância. Izzo foi incluído no salão de basquete em 2016.

Com a vitória no sábado, Izzo agora tem um recorde de 727-300. 70 -Year -Vai apenas sete outros treinadores ativos em esportes na lista de vitórias de todos os tempos. O ex -técnico de Duke, Mike Krzyzewski, ainda tem o recorde de homens da Divisão I com 1.202 vitórias em sua carreira.

No sábado, o jogo de classificação na história do estado de Michigan começou um pouco instável, com os espartanos deixados para trás os Illini no primeiro tempo. Mas o estado de Michigan superou Illinois 42-24 no segundo tempo para conquistar a vitória.

O atacante Spartan, Jaxon Kohler, colocou um dobro na vitória visitante, com 10 rebotes e no máximo 23 pontos. Com a vitória, o estado de Michigan estragou a noite de aposentadoria de Jersey para Terrence Shannon Jr., que, desde a equipe Ele lançou sua camiseta T de cabeça para baixoNão era muito difícil de fazer.

O Michigan State está agora em 20-5 na temporada, 11-3 na jogada do Big Ten, que coloca meio jogo atrás do número 20 de Michigan no primeiro lugar. Os espartanos enfrentarão Purdue na terça -feira e Michigan na sexta -feira.