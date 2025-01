O técnico do Lakers, JJ Redick, diz que o incêndio em Los Angeles forçou sua família a evacuar: ‘As pessoas estão com medo’

O Los Angeles Lakers perdeu o jogo contra o Dallas Mavericks na noite de terça-feira, mas há muitas pessoas na área de Los Angeles que perderam, ou podem perder, muito mais do que um jogo de basquete.

Enquanto os incêndios florestais assolam a área de Pacific Palisades, em Los Angeles, o técnico do Lakers, JJ Redick, confirmou que sua família está entre as 30.000 pessoas que foram solicitadas a evacuar suas casas. de acordo com notícias da CBS.

“Só quero agradecer e enviar pensamentos e orações a todos em Palisades neste momento”, disse Redick. “É onde eu moro. Minha família e a família da irmã gêmea da minha esposa foram evacuadas. Eu sei que muitas pessoas estão pirando agora, incluindo minha família. E pelo som das coisas, com os ventos chegando esta noite, eu conheço um muitas pessoas estão com medo, então eu só quero reconhecer isso, pensamentos e orações, e espero que todos estejam seguros.”

O técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, também está sentindo os efeitos do incêndio. Ele disse na terça-feira, após a derrota de seu time para o Heat, que sua mãe foi forçada a evacuar. Além disso, a casa da família do funcionário Everett Dayton está “perdida”, de acordo com Kerr.

“Com tudo que vejo e leio, o que está acontecendo é simplesmente assustador”, disse Kerr. “Eu só quero enviar pensamentos a todos que estão passando pela devastação do incêndio. Os jogos são secundários a isso e a muitas coisas na vida.”

Como Redick e Kerr observaram, alguns detalhes bastante assustadores estão sendo relatados sobre o incêndio, incluindo ventos extremos esperados na noite de terça-feira e o pior ainda está por vir.

