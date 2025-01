O técnico do Lakers, JJ Redick, diz que vencer os Cavaliers exige um ‘basquete quase perfeito’ após a derrota por 122-110

O Cleveland Cavaliers melhorou seu melhor recorde da NBA para 29-4 com uma vitória por 122-110 sobre o Los Angeles Lakers na noite de terça-feira.

O técnico do Lakers, JJ Redick, certamente ficou impressionado com o que viu do Cavs, que venceu oito jogos consecutivos e 12 dos últimos 13. Ele disse aos repórteres após o jogo que “basquete quase perfeito“Preciso jogar para vencer o Cleveland nesta temporada.

JJ Redick diz que você precisa jogar “basquete quase perfeito” se quiser vencer o Cleveland Cavaliers nesta temporada. –Dave McMenamin (@mcten) 1º de janeiro de 2025

Jarrett Allen marcou 27 pontos com 14 rebotes e três bloqueios contra uma quadra de ataque do Lakers que provavelmente poderia precisar de ajuda ao lado de Anthony Davis. Evan Mobley somou 20 pontos e seis rebotes.

Na zona defensiva, Donovan Mitchell marcou 26 pontos (arremessando 6 de 13 em três pontos) com quatro rebotes e quatro assistências, seguido pelos 14 pontos e 14 pontos de Darius Garland. Em seu melhor jogo desde que voltou de uma lesão no tornozelo direito, Max Strus marcou 15 pontos e acertou 4 de 8 em 3 pontos.

O Lakers pode não ter jogado um basquete perfeito contra o Cavs, mas reduziu a vantagem do Cleveland para 112-107 na cesta de 3 pontos de LeBron James faltando 2:50 para o fim do quarto período. No entanto, os Cavaliers fecharam o jogo a partir daí com uma sequência de 10-3.

Austin Reaves liderou o Lakers com 35 pontos (empatando o recorde de sua carreira), nove assistências e 10 rebotes, acertando 12 de 13 na linha de lance livre. Davis marcou 28 e pegou 13 rebotes com quatro assistências, três roubadas de bola e dois bloqueios. E em seu primeiro jogo desde que completou 40 anos, na segunda-feira, James fez 23 pontos com quatro rebotes e sete assistências contra seu ex-time.

James se tornou o primeiro jogador da NBA a aparecer em um jogo quando era adolescente e tinha 40 anos. de acordo com a imprensa associada.

Em sua estreia pelo Lakers, Dorian Finney-Smith marcou dois pontos, conseguindo uma enterrada após uma falha de Davis no primeiro quarto. Shake Milton, também integrante da troca que enviou D’Angelo Russell ao Brooklyn Nets, contribuiu com seis pontos.

Com a derrota, o Lakers cai para 18-14 e ocupa a sétima colocação na Conferência Oeste. Na próxima quinta-feira eles receberão o Portland Trail Blazers. Os Cavaliers encerram sua viagem com um confronto na sexta-feira contra o Dallas Mavericks.