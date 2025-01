O técnico do Man United, Rubén Amorim, revela que ele ainda está encontrando a melhor posição para Alejandro Garnacho

O atacante argentino poderia deixar Old Trafford no final da janela de janeiro

Apesar dos rumores de transferência que Link Alejandro Garnacho com Chelsea, Rubén Amorim afirmou que está fazendo tudo na mão para integrá -lo ao seu sistema Manchester United.

Apesar dos rumores de transferência, o atacante argentino foi convocado nos onze iniciais do Manchester United para a partida da Premier League de domingo contra o Fulham. Desde que Amorim assumiu o comando de Old Trafford, Garnacho perdeu seu lugar; Mas no domingo ele jogou 81 minutos antes de Kobbie Manoo tomar seu lugar.

Questionado sobre o futuro de Garnacho nos Red Devils após o jogo, o treinador reconheceu que ele busca a melhor posição para o final jovem em seu sistema, mas não deu uma resposta firme sobre se o jogador ficará.

Christopher Nkunku del Chelsea despertou o interesse do United e houve rumores de que a equipe poderia se transferir para Garnacho na direção oposta a assinar francês.

Questionado sobre o futuro de Garnacho, o treinador português respondeu aos jornalistas:

“Isso, ninguém sabe. Tudo pode acontecer. Está melhorando em cada parte do jogo: compreensão, quando defender. Estou tentando encontrar a melhor posição para ele, hoje ele jogou um pouco aberto, não tão dentro. Precisamos de meninos que possam jogar um contra um.

O status Garnacho no projeto Amorim ainda está no ar. O United agora retorna à ação na noite de quinta -feira, quando jogo contra o FCSB em sua última partida da fase da Liga da Europa.

Alejandro Garnacho está ligado a uma saída de Old Trafford

Em um esforço para arrecadar dinheiro para melhorar a equipe de Rubén Amorim, os Red Devils estão considerando ofertas de transferência para os jogadores com quem eles podem ganhar grandes somas.

Segundo relatos, o Manchester United permitirá que Alejandro Garnacho saia este mês sempre que a equipe receber uma oferta de £ 60 milhões antes do prazo. Chelsea e Napoli lideram a competição para assinar no final de 20 anos, e diz -se que os rivais da United na Premier League venceram o terreno na última semana.

