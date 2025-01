O técnico do Pistons, JB Bickerstaff, defende a expulsão de Isaiah Stewart depois de perfurar Thomas Bryant em perda contra os Pacers

O Detroit Pistons Center, Isaiah Stewart, foi expulso na noite de quarta -feira, depois de receber o grande homem de Indiana Pacers Thomas Bryant com um antebraço aleatório no primeiro tempo.

No meio do segundo trimestre da derrota 133-119 em Indianapolis, Stewart parecia tentar trancar Bryant depois de um tiro quando de repente o atingiu com força do nada na área do peito e pescoço. O tiro enviou o centro de 6 pés 10 de volta ao tribunal, enquanto outros trabalhavam para recuperar o rebote.

Quase imediatamente, os funcionários jogaram Stewart para fora do jogo e foram para o vestiário. Bryant levantou -se e tentou brevemente ir atrás de Stewart, mas foi mantido antes de poder realmente chegar a qualquer lugar.

“Eu tenho que ser melhor ao não deixar essas palavras afetarem a equipe. Sei que minha equipe poderia ter me usado hoje à noite”.

Não está claro para que tipo de conversa Stewart foi referida ou o que foi dito especificamente. No entanto, se algo foi dito, tinha que ter sido antes no jogo. Stewart e Bryant não estavam perto o suficiente para assustar pouco antes de Stewart perfurar.

De qualquer forma, o aparente comentário foi suficiente para o treinador -chefe dos Pistons, JB Bickerstaff, defender Stewart com força.

“Há coisas que acontecem na quadra de basquete com as quais você precisa lidar. Depois, há certas coisas que são informadas de que não se trata mais de basquete ”, Bickerstaff ditado. “Quando ele cruzou essa linha como ele fez hoje à noite, você deve ser capaz de se defender … Havia coisas que diziam hoje à noite que cruzaram a linha, eles passaram basquete para as coisas de homem para homem. E se alguém disser algo assim Para isso.

Os Pacers lideraram quase até a noite de quarta -feira, obteve a vitória de 14 pontos. Pascal Siakam liderou o caminho com 37 pontos e seis rebotes, e Tyrese Haliburton terminou com 30 pontos, oito assistências e sete rebotes. Os Pacers já venceram 10 dos últimos 12 e se sentam em 26 a 20 na temporada.

Cade Cunningham liderou o Pistons com 32 pontos e nove assistências, e Tobias Harris terminou com 19 pontos e oito rebotes. Stewart teve um ponto e uma assistência em oito minutos, quando foi expulso. O 23 anos -em média de 5,5 pontos e seis rebotes por jogo nesta temporada, o quinto com o Pistons.

Enquanto um tiro claro como o que Stewart pegou que um jogador é expulso toda vez, não é comum ver um treinador chefe defendendo essas ações. Mas não está se retirando, seja com Stewart ou uma imagem maior.