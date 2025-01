O técnico dos Ravens, John Harbaugh, defende Mark Andrews após derrota para o Bills: ‘Não estaríamos aqui sem Mark’

Parecia que o Baltimore Ravens estava pronto para chocar o Buffalo Bills com uma reviravolta improvável e enviar o jogo dos playoffs da rodada divisional para a prorrogação. Depois de perder por 11 pontos no intervalo, Lamar Jackson conseguiu uma recuperação no segundo tempo, destacada por uma corrida de oito jogadas e 88 jardas no final do quarto período, que foi coroada por um touchdown de Isaiah Likely faltando 1:33 para o fim.

Tudo o que o Baltimore precisava era da conversão de dois pontos para empatar o jogo. O coordenador ofensivo Todd Monken fez uma jogada para deixar o veterano tight end Mark Andrews aberto no chão. Jackson o viu, jogou a bola para ele… e Andrews deixou cair. Os Ravens não conseguiram recuperar o chute lateral que se seguiu e o jogo terminou com os Bills avançando para o jogo do Campeonato AFC com uma vitória por 27-25.

Você poderia argumentar que uma jogada não determina o resultado de um jogo de 60 minutos, mas esta queda de Andrews foi o último prego no caixão da temporada de 2024 dos Ravens. E Andrews teve um pesadelo no quarto período. Antes de sua queda crucial, ele também perdeu a posse de bola na investida anterior de Baltimore. Monken deu-lhe a oportunidade de se redimir num momento crucial, mas ele não conseguiu.

Após o jogo, o técnico do Ravens, John Harbaugh, abordou o erro crítico de Andrews e disse que seu tight end lidará com essa adversidade da maneira certa por causa de seu grande caráter.

“Não há ninguém que tenha mais coração, se preocupe mais e lute mais do que Mark. Não estaríamos aqui sem Mark Andrews”, disse Harbaugh. “Mark vai lidar com isso de maneira fantástica, como sempre faz, porque ele é um cara de alto caráter, é um cara durão e é um cara legal. “

Andrews não tinha perdido nenhum passe desde a semana 6. por ESPN. Ele tomou duas gotas no domingo à noite. Os corvos tinham Super Bowl aspirações em 2024, mas não conseguiram retornar ao jogo do Campeonato AFC.