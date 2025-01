O tempo está se esgotando para os melhores agentes livres, a contratação dos Orioles, Morton e Dodgers, atacarem novamente | Haste de Beisebol-B-Cast

Com o calendário voltado para 2025, estamos oficialmente a menos de dois meses dos arremessadores e apanhadores se apresentarem para o treinamento de primavera. Embora as equipes estejam começando a finalizar suas escalações para determinar quem virá para o acampamento, ainda existem alguns agentes livres notáveis ​​em busca de trabalho. Mas será que o tempo está se esgotando para que esses jogadores consigam o acordo que desejam?

Jake Mintz e Jordan Shusterman abrem o show discutindo quais opções restam a Alex Bregman desde que o Houston Astros decidiu claramente não trazê-lo de volta, se é inevitável que o New York Mets e Pete Alonso encontrem algum tipo de acordo e onde isso acontecerá. será. localizará o futuro Hall da Fama. Os famosos Max Scherzer e Justin Verlander podem usar seus talentos para tentar vencer mais um campeonato.

Também neste episódio de Haste de Beisebol-B-Castos caras falam sobre o Baltimore Orioles assinar com Charlie Morton um contrato de um ano e por que, embora ele seja uma boa adição, esta entressafra para os Birds tem sido questionável. Em seguida, eles entram no Los Angeles Dodgers contratando o agente livre coreano Hyeseong Kim e a razão pela qual é um local de pouso perfeito para o três vezes vencedor do KBO Gold Glove.

(3:07) – A abertura: o mercado de Alex Bregman está secando

(13:48) – Pete Alonso retornará ao Mets?

(20h04) – Santander e Flaherty

(23:09) – Verlander e Scherzer

(27:16) – Os melhores substitutos de agente livre restantes

(30:52) – Na liga: Orioles contrata Charlie Morton

(41:58) – Dodgers contratam Hyeseong Kim

(48:57) – Modo Turbo: Jake recapitula os movimentos da MLB que perdeu

Imagens AP

Siga o programa em X em @CéspedesBBQ

siga Jake @Jake_Mintz

Siga a Jordânia @J_Shusterman_

🖥️ Assista a este episódio completo no YouTube

Confira o restante da família de podcasts do Yahoo Sports em ou em Podcasts de esportes do Yahoo