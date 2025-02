O tênis sérvio como aproveita a superioridade cara a cara contra os 25 melhores jogadores de ATP

Novak Djokovic, 37, tem um recorde positivo contra todos os atuais jogadores do ATP classificados pelos 25 melhores.

Vinte e quatro vezes o Grand Slam Novak Djokovic ‘campeão completou o tênis’, depois de adicionar o ouro olímpico ao seu já ilustre gabinete. O sérvio já é o tenista de maior sucesso em termos de Grand Slams e títulos vencidos.

Sua grandeza se destaca por seu recorde superior contra dois dos maiores tênis incondicionais: Rafael Nadal e Roger Federer. O jogador de 37 anos lidera Nadal por 31-29 em sua cara e tem uma vantagem de 27-23 sobre Federer. Seu domínio sobre o professor suíço foi particularmente surpreendente, vencendo seis de suas últimas sete reuniões.

Apesar de estar no final de sua carreira, com a idade e os desafios do condicionamento físico, o sérvio continua a dominar o esporte. Ele chegou às semifinais da recentemente concluída aberta da Austrália 2025, esmagando Carlos Alcaraz em um confronto espetacular de quartas de final.

O domínio de Djokovic é evidente, pois ele tem um recorde positivo contra cada jogador da ATP dos 25 melhores. Jannik Sinner, atualmente, é um daqueles jogadores raros que têm um recorde de 4-4 vitórias em perda de Djokovic, com o vitorioso emergente italiano em seu mais recente concurso no Masters of Shanghai.

O segundo classificado Alexander Zverev, que interpretou as finais do Aberto da Austrália nesta temporada, continua por 5-8 contra o antigo número um do mundo.

Sensação jovem, Carlos Alcaraz achou difícil contra Djokovic, após 3-5. No entanto, o espanhol triunfou em duas finais do Campeonato de Wimbledon sobre os sérvios, mas perdeu jogos cruciais, como a semifinal de Roland Garros, a final olímpica e a final do QF do Aberto da Austrália. Taylor Fritz, em quarto lugar, ainda não derrotou Djokovic, desde que o jogador de 37 anos tem um impressionante recorde de 10-0 sobre o americano.

Além de Felix Auger-Aliassime, que dividiu suas duas reuniões com Djokovic (1-1), o jogador de 37 anos desfruta de um recorde favorável da cabeça para ir contra todos os outros melhores jogadores classificados.

O vencedor de 10 horas do Aberto da Austrália deixou claro que seu desejo de competir e ganhar mais títulos ainda está vivo. Tendo alcançado quase tudo o que o esporte pode oferecer, o único aspecto que o sérvio gostaria é um título de 25 Grand Slam e um título de 100 em sua carreira (atualmente em 99).

A consistência e a longevidade de Djokovic são realmente inspiradoras, e o recente chamado do diretor do Aberto da Austrália para uma estátua homenagear as conquistas dos sérvios diz muito sobre sua grandeza. A lágrima muscular que descartou a licença aberta deve manter Djokovic à margem por mais dois meses, conforme relatado por Chris Fowler, da ESPN.

O ano de 37 anos agora poderia jogar diretamente no France Open, o que pode não ser o pior para o número seis do mundo. Com muito tempo para se reagrupar, reavaliar e retornar, Djokovic gostaria de suas chances de fazer a edição de 2025 da contagem de Roland Garros, com um quarto título da França aberta nos cartões.

