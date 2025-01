O Texas forneceu um plano para fechar o WR Jeremiah Smith do estado de Ohio, mas será que Notre Dame pode replicá-lo?

ARLINGTON, Texas – O wide receiver do estado de Ohio, Jeremiah Smith, chegou ao Cotton Bowl como a estrela emergente do futebol universitário Suprimir. Nas vitórias sobre Tennessee e Oregon, Smith explodiu para 290 jardas e quatro touchdowns enquanto os Buckeyes venciam os confrontos por 45 pontos combinados.

O Texas entrou no confronto talvez com a melhor defesa do futebol universitárioespecialmente contra o passe. Liderados pelo vencedor do Prêmio Thorpe, Jahdae Barron, os Longhorns mantiveram seus oponentes em 5,5 jardas por tentativa de passe, a melhor marca do país. A unidade conhecia o desafio que enfrentava. Eles estavam prontos.

“Sabíamos que, ao entrar neste jogo, havia alguém que precisávamos defender”, disse o atacante defensivo do Texas, Barryn Sorrell, à CBS Sports. “Fizemos disso uma prioridade durante toda a semana de preparação.”

Na primeira investida, o quarterback do estado de Ohio, Will Howard, mirou em Jeremiah Smith para um touchdown. Ele quase fez uma captura de destaque, mas o Texas o sufocou. Na próxima resistência dos Buckeyes, Howard lançou um passe curto para Smith de três jardas. Foi a única recepção que Smith registrou em todo o jogo. Ele só foi atacado mais uma vez.

Barron é o líder da secundária, mas o Texas tem uma enorme profundidade e experiência na defesa. O sênior Michael Taaffe foi um All-American depois de iniciar sua carreira como assistente. Segurança Andrew Mukuba recebeu honras em todas as conferências. O cornerback Malik Muhammad é uma estrela em ascensão. Todos os jogadores fizeram ataques sérios a Smith.

“Eles o confundiram, o dobraram, estavam encontrando maneiras diferentes de colocar dois caras sobre ele”, disse o quarterback do Ohio State, Will Howard. “Tudo o que isso significa é que temos que ser inteligentes e envolver os outros caras… Eles gostam de manter o controle sobre as coisas e fazer com que você trabalhe a bola metodicamente no campo. Por causa deles, eles têm um grande defensor e têm alguns tipos.”

Sua linha final: três alvos, uma recepção, três jardas. Smith não teve menos de três recepções ou 35 jardas totais durante todo o ano. Texas o excluiu.

Em seu lugar, a apanhadora nº 2, Emeka Egbuka, e a apanhadora nº 3, Carnell Tate, subiram. A dupla combinou 12 recepções para 138 jardas na vitória. O tight end Gee Scott também entrou em ação com cinco recepções. Mas embora o desempenho tenha sido suficiente para a vitória do estado de Ohio, não foi suficiente para eles prosperarem.

Com Smith sufocado, Ohio State correu para apenas 3,4 jardas por carregamento. Os running backs TreVeyon Henderson e Quinshon Judkins combinaram apenas 78 jardas. Além de uma corrida de 75 jardas de Henderson em um passe de tela, o ataque do Ohio State marcou 14 pontos em 6,7 jardas por tentativa.

“Tirei meu chapéu para (Kwiatkowski) e para o plano de jogo que tínhamos, e simplesmente dominei o plano de jogo do PK”, disse Barron. “Há muitas coisas que deveríamos ter feito melhor para evitar que marcassem, mas o plano de jogo do PK no 4º foi incrível”.

Agora, os Buckeyes vão enfrentar Notre Dame, sétimo colocado, no Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário. Liderados pelo veterano Xavier Watts, os Fighting Irish estavam logo atrás do Texas no que diz respeito às melhores defesas de passes no futebol universitário. Ao mesmo tempo, Notre Dame não tem tanto poder de estrela no secundário.

O Texas traçou o plano de jogo sobre como encerrar Smith e dar ataques ofensivos ao estado de Ohio. O único problema? Não está claro se alguém além do Texas pode administrá-lo.