O Thunder consolidou seu status de favorito ao título da NBA ao destruir os Cavaliers, e ainda tem espaço para melhorias.

Quando as duas melhores equipes do NBA se enfrentam, espera-se que seja um evento de grande importância. Basta dizer que o confronto de quinta-feira entre o Oklahoma City Thunder e o Cleveland Cavaliers não correspondeu às expectativas, já que o OKC alcançou uma vitória por 134-114 que não foi tão disputada quanto aquele placar desequilibrado poderia indicar.

Foi um jogo. Em janeiro. Há apenas uma semana, os Cavs derrotaram o Thunder em seu próprio campo em um dos melhores jogos da temporada regular que você já viu. No papel, tudo o que o Thunder fez foi retribuir o favor em sua própria quadra.

Parecia mais do que isso, mas ainda assim, por si só, não se pode ler muito sobre este resultado. No entanto, como ponto final no currículo de 2024-25 do Oklahoma City, é o último lembrete de que o Thunder está absolutamente pronto para ganhar um título. agora mesmoe deve ser considerado o favorito para fazê-lo.

Se eles o farão é outra questão. Quem sabe como as lesões irão evoluir. A Conferência Oeste é um picador de madeira. Se os Celtics estiverem saudáveis, eles trarão para a mesa as mesmas coisas que o OKC. Mas o Thunder está pronto. Não se deixe levar pelo clichê “juventude e inexperiência”.

Uma corrida nos playoffs foi experiência suficiente. O Thunder chegou a poucas posses de chegar às finais da conferência no ano passado, onde acho que teria eliminado o Minnesota. Mesmo sem um pingo de experiência, esta foi uma equipe honesta nas finais da temporada passada, e está ainda melhor este ano.

Vamos começar com Shai Gilgeous-Alexander, que É quase certo que o MVP vencerá. Se a temporada terminasse hoje. Ele é o melhor jogador e a fonte mais confiável de criação ofensiva individual em qualquer um dos times de ponta: OKC, Boston e Cleveland. Na quinta-feira, o SGA marcou 40 pontos e oito assistências em 29 minutos. Ele venceu sozinho o Cavs no primeiro quarto (15-14) e nem precisou jogar o quarto.

Agora vamos falar sobre defesa. Os Timberwolves do ano passado foram legitimamente considerados um dos melhores times defensivos de todos os tempos. O Thunder deste ano está cedendo quase cinco pontos a menos a cada 100 posses de bola, o que é uma enorme lacuna.

Oklahoma City é uma fábrica de rotatividade com seu pelotão de defensores laterais longos, atléticos, físicos e agressivos. Eles forçaram o Cavs a 21 reviravoltas na quinta-feira, resultando em 30 pontos para uma margem de 23 pontos nessa coluna. Eles limitaram Donovan Mitchell a oito pontos.

“Parecia que havia sete pit bulls lá fora, e não cinco, sete”, disse o técnico do Cavs, Kenny Atkinson, sobre a defesa do OKC após a derrota de quinta-feira. “Eles estavam arranhando, arranhando e alcançando, no bom sentido. Sua velocidade e capacidade atlética, eles meio que nos derrubaram. E esse é o cartão de visita deles, essa é a identidade deles. Eles fizeram isso com muitos times.”

Na verdade, nestes dois últimos confrontos OKC-Cleveland, Mitchell errou 25 de seus 31 arremessos. O Thunder tem nada menos que cinco caras que podem tornar a vida de um artilheiro do calibre de Mitchell um inferno: SGA, Jalen Williams, Cason Wallace, Lu Dort e Alex Caruso. Aaron Wiggins também não é fácil. Por trás de tudo isso, eventualmente, estará Chet Holmgren, o segundo melhor protetor de aro do mundo.

Alguém mencionou Holmgren? Na verdade, o Thunder fez isso com Cleveland sem Holmgren e Isaiah Hartenstein, que estava lesionado na panturrilha. Jogar sem centro contra um time formado por Jarrett Allen e Evan Mobley deveria ser, no papel, uma sentença de morte. Mas o OKC pode superar caras capazes de se defender acima de sua categoria de peso (Williams, Caruso) e causar todo tipo de problemas.

A versatilidade bidirecional e a profundidade desta equipe são extraordinárias. Na temporada regular, só isso já o levará longe. Quando você também tem o provável MVP, bem, você acaba com o que, se a temporada terminasse hoje, seria o melhor diferencial de pontuação da história da NBA.

Historicamente, a diferença de pontos tem sido um melhor indicador do mérito do campeonato do que qualquer outra coisa, como evidenciado pelo fato de que apenas três das equipes da lista acima não conseguiram conquistar o título.

Mais uma vez, é impossível dizer se o Thunder será o quarto a perder ou o décimo a fazer uma diferença histórica de pontos com um título. Mas a partir de 16 de janeiro de 2025, na noite em que desmantelaram o Cleveland, eles ganharam e merecem a distinção de favoritos ao título.