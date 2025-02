O titular do Paquistão Fakhar Zaman deixou o torneio, anunciou o substituto

Fakhar Zaman marcou 24 corridas contra a Nova Zelândia no primeiro jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025.

Na quinta -feira, 20 de fevereiro, o International Cricket Council (ICC) confirmou que o iniciante do Paquistão Fakhar Zaman foi descartado do torneio devido a lesão oblíqua.

Fakhar sofreu essa lesão no primeiro jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025 contra a Nova Zelândia. Ele teve que deixar o campo apenas duas entregas no jogo depois de se machucar enquanto desmoronava.

Perseguindo a capa de Will Young, Zaman ficou ferido enquanto mergulhava perto da corda de fronteira. Mais tarde, ele voltou ao campo durante as contribuições do boliche do Paquistão, mas não conseguiu abrir o rebatimento devido ao tempo prolongado que passou do campo.

A esquerda -Hander lutou enquanto acertou e dirigia 24 corridas de 41 bolas enquanto costurava uma associação de 47 corridas com Babar Azam para o terceiro Wickt.

O Paquistão agora anunciou um substituto para o iniciante ferido.

Imam Ul Haq substitui Fakhar Zaman na equipe do Paquistão no Troféu dos Campeões da ICC 2025

Ao aprovar o pedido de substituição do Paquistão, o ICC emitiu um comunicado confirmando que o imã Ul Haq substituiu Fakhar na equipe do ICC Champions Trophy 2025.

O comunicado dizia: “O Comitê Técnico do Troféu dos Campeões dos Campeões da ICC 2025 aprovou o Imam Ul Haq como um substituto para Fakhar Zaman na equipe do Paquistão. Os vinte e nove anos, que tocaram 72 ODI, foram nomeados substitutos depois que Fakhar foi descartado devido a uma lesão oblíqua.“

“A substituição de um jogador exige a aprovação do comitê técnico do evento antes que o jogador possa ser oficialmente adicionado à equipe.“

“O Comitê de Eventos Técnicos do Troféu dos Campeões Men do ICC 2025 consiste em Wasim Khan (Gerente Geral da ICC – Críquete), Sarah Edgar (Gerente Sênior da ICC – Eventos), Usman Wahla (Diretor de PCB – Operações Internacionais de Críquete), Shaun Pollock (Representante Independente) .“

O imã, que representou o Paquistão em vários eventos da ICC, obteve 3.138 corridas em 72 ODI a uma média de 48 com nove séculos e 20 centros de mídia em seu crédito.

Na última vez em que ele teve um ódio pelo Paquistão em Chennai contra a África do Sul durante a Copa do Mundo de Críquete ICC 2023.

