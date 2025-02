O toleter dos Yankees, Giancarlo Stanton, é incerto para o dia de abertura devido à tendinite nos dois cotovelos

TAMPA, Flórida – O TOLETERO do New York Yankees, Giancarlo Stanton, é incerto para o dia de abertura devido à tendinite crônica em ambos os cotovelos.

Cinco vezes All-Star, o homem de 35 anos cuidou do problema na última temporada e durante a pós-temporada, quando atingiu sete jogadores quando os Yankees chegaram à World Series pela primeira vez desde 2009.

Quando perguntado se o problema poderia afetar a disponibilidade de Stanton para a primeira festa de 27 de março contra Milwaukee, o gerente Aaron Boone respondeu: “Difícil dizer”.

“Não vou colocar nenhuma linha do tempo. Vamos simplesmente ser inteligentes com isso e ouvir um pouco “, disse ele no domingo”. Espero que esteja tudo bem. É apenas uma questão de quando vamos realmente começar a atirar nele para sentir que ele lhe dá a melhor oportunidade de obter a maior quantidade dele que pudermos.

Além disso, o jardineiro Trent Grisham colocou o tendão esquerdo há algumas semanas em treinamento, mas está trabalhando a toda velocidade.

“Não deve ficar muito atrás”, disse Boone.

Boone fez os anúncios como os jogadores da posição relataram antes do primeiro treinamento completo na segunda -feira.

“Giancarlo está um pouco atrasado com algumas coisas do cotovelo que tentaram no ano passado, na realidade, ambos os cotovelos realmente semelhantes ao cotovelo do tênis”, disse Boone. “Isso é algo que, se estivermos entediados, provavelmente estaríamos triturando, mas eu só quero ter certeza de dar a hora certa e apenas nos dar a melhor posição ao longo do ano”.

Stanton não joga uma temporada sem uma viagem à lista lesionada desde 2018.

Após a partida de Juan Soto, que partiu para um recorde de US $ 765 milhões, um contrato de 15 anos com o New York Mets, o bastão de Stanton é essencial para apoiar o juiz do capitão do Yankees, Aaron Judge, na ordem de rebatidas.

Boone previa que os cotovelos serão problemas da temporada.

“A manutenção é apenas um tipo de tratamento com as modalidades que você tem disponível”, disse Boone. “Você joga um pouco de desconforto, mas tenta mantê -lo o melhor que pode e aproveite -os quando tiver um desativado”.

Stanton assinou um recorde de US $ 325 milhões, um contrato de 13 anos com o Marlins antes da temporada de 2015 e teve 59 home runs e 132 corridas promovidas em 2017, ganhando o Prêmio MVP da Liga Nacional. Foi adquirido pelos Yankees em dezembro e atingiu 38 jogadores com 100 corridas promovidas em sua primeira temporada com Nova York.

266 dos 708 jogos foram perdidos nas cinco temporadas seguintes devido a uma série de lesões que incluíam cepas do bíceps direito, o joelho direito, as endoties esquerda à esquerda (duas vezes) e o quadríceps esquerdo, juntamente com a inflamação do tornozelo direito e A tendinite de Aquiles esquerda.

Stanton chegou ao treinamento de primavera em fevereiro em fevereiro muito mais magro e teve 27 jogadores e 72 intervalos dirigidos enquanto jogavam 114 jogos; Ele foi marginalizado por uma tensa isquetibial esquerda entre 22 de junho e 29 de julho.

“Muitas pessoas até esquecem o quão boa era a temporada regular e o quão produtivo foi e quão importante era para nós, acho que finalmente marcando a maior quantidade de corridas da liga”, disse Boone.

Stanton atingiu .273 com 16 corridas promovidas na pós -temporada. Ele era exclusivamente um batedor na última temporada e não joga em campo desde 9 de setembro de 2023.

“É enorme para nós”, disse Boone. “Você se aproxima de um ótimo taco, você está um pouco desequilibrado lá.”

O treinador bancário, Brad Ausmus, perdeu um tendão em um jogo de basquete de coleção no sábado, disse Boone.

Boone se referiu a sua própria lesão em janeiro de 2004, quando sua ACL esquerda foi quebrada em um jogo de basquete de coleção e a temporada foi perdida, um revés que fez com que os Yankees adquirissem Alex Rodríguez no Texas.

“Obviamente, aconselho você a não fazer isso, compreensivelmente, mas eu queria fazer seu desempenho de 55 anos de qualquer maneira”, disse Boone.

Quando perguntado se ele estava no outro time, Boone respondeu: “Absolutamente não”.

Ausmus é um ex -gerente de Detroit e Los Angeles Angels.