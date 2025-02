O torneio 1 a 1 corrigiria o jogo All-Star da NBA? Mostrou exclusivamente que pode funcionar … sob certas condições

Depois ainda Outro fim de semana de estrelas decepcionantes da NBAHouve outra rodada de falar sobre como “consertar” a vitrine anual da liga. A conclusão final pode ser que não há como a liga forçar os jogadores a participar de eventos ou deixar tudo em um jogo de exibição durante o resto da temporada, mas isso não impede que todos joguem suas idéias

O último que está ganhando alguma tração é um torneio de 1 a 1. De fato, a liga discutiu a implementação de um com um prêmio de US $ 1 milhão, De acordo com os esportes do escritório principal.

Durante o fim de semana All-Star em São Francisco, Rachel Nichols perguntou a vários jogadores se eles estariam interessados ​​em esse evento. As respostas pareciam ser extremamente positivas.

“Sim, claro”, disse Giannis Antetokounmpo. “Se eu tivesse a oportunidade de jogar um com alguém, adoraria fazê -lo. Qualquer coisa que eu possa tornar o fim de semana mais emocionante, mais divertido, para espectadores e fãs e para jogadores, eu faria isso. Adoro participar”.

Anthony Edwards disse “Demônios sim”, quando perguntado se ele se registraria, enquanto James Harden descreveu a idéia de “fogo”. Damian Lillard acrescentou que “todos os verdadeiros concorrentes seriam abertos a ele”, que Kyrie Irving ecoou.

Talvez a resposta mais notável, no entanto, tenha vindo de Donovan Mitchell. “Acho que seria uma droga”, disse Mitchell. “Acho que faríamos isso? Eu não sei.”

Sem rivalidadeA nova liga 3 -Off Off 3 fora da temporada para jogadores da WNBA, co -fundada por Breanna Stewart e Napheesa Collier, concluiu recentemente seu torneio inaugural 1 a 1 para aclamar. Havia duas razões principais para o seu sucesso: adesão a Star e uma recompensa altamente desejável.

Incluindo aqueles que acabaram feridos e perderam o confronto da primeira rodada por padrão, o torneio indivorado apresentou cinco jogadores da WNBA (10) e 12 estrelas da temporada de 2024. A’ja Wilson e Caitlin Clark, não estão jogando improvável nesta temporada.

Enquanto Collier acabou vencendo o torneio, houve inevitavelmente alguns resultados surpresa, incluindo Stewart sendo excluído na primeira rodada pelo atacante Aaliyah Edwards. Na verdade, ninguém pensa que Stewart, de repente, um jogador ruim é de repente, mas houve muitas piadas em sua costa nas sequelas iniciais. Os jogadores da NBA estariam dispostos a lidar com um momento igualmente vergonhoso?

Além disso, colocou exclusivamente um grupo de prêmios de US $ 350.000 em cima da mesa, que incluiu US $ 200.000 para o jogador vencedor. Um contrato regular máximo para a próxima temporada de 2025 da WNBA é de US $ 214.466 e, com o aviso de que alguns jogadores permanecem sem assinar, há apenas 25 jogadores preparados para ganhar US $ 200.000 ou mais neste verão.

Vencedor do torneio 1 a 1 exclusivo: Naphesa Collier derrota Aaliyah Edwards na final para ganhar o prêmio de US $ 200.000 Jack Maloney

Obviamente, é muito mais fácil fornecer um incentivo financeiro legítimo quando a maioria dos salários da WNBA permanece nos seis números baixos. O equivalente da NBA do 25º salário mais alto da temporada 2025-26 será de aproximadamente US $ 45 milhões, e ninguém está apresentando esse tipo de participação para um torneio de 1 a 1. Os jogadores que fazem mais do que isso em dois jogos sazonais regulares? Provavelmente não. No entanto, se eles pudessem atingir o intervalo de US $ 5 a 10 milhões, pode ser uma história diferente.

Quanto aos jogos reais, haveria espaço para muito debate sobre as regras. Sem paralelo por 2 e 3 a 11, exceto a melhor série de três campeonatos, que teve uma pontuação vencedora de nove, e houve queixas de que os jogos eram muito rápidos. Da mesma forma, apenas um guarda atingiu as semifinais, já que as grandes, particularmente os atacantes versáteis, dominaram. Alguma consideração deve ser tomada para impedir que jogadores como Antetokounmpo simplesmente dominem todos, por exemplo.

No entanto, todas essas preocupações são secundárias para obter pelo menos 10 a 15 grandes nomes para se comprometer. Como mostrou exclusivamente, ele não precisa de todos os grandes jogadores, mas precisa de algumas superestrelas legítimas e várias estrelas para concluir o apoio e criar uma intriga real.

Se a NBA puder fazer isso acontecer, todos se sintonizarão, independentemente do formato ou regras. Caso contrário, você pode ter o melhor torneio de 1 a 1 projetado, ninguém se importará.

Infelizmente, a história recente da NBA Stars sugere que não devemos esperar que eles se apresentem por um torneio de 1 a 1 no futuro, pelo menos não em larga escala. Na última década, apenas dois jogadores que já haviam sido All-Stars, Dwight Howard (2020) e Jaylen Brown (2024), participaram do concurso Slam Dunk. Steph Curry nem sequer participou do concurso de 3 pontos este ano, quando os Warriors organizaram as festividades.

Seria incrível se os melhores jogadores da NBA mostrassem que todos estavam errados e oferecessem uma emocionante competição 1 a 1, mas ninguém deveria suportar sua respiração.