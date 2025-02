O treinador -chefe de Oklahoma, Venable Brent, para chamar jogadas defensivas em 2025

O treinador -chefe de Oklahoma, Brent Venables, convocará as jogadas defensivas de sua equipe em 2025.

Os Sooners anunciaram no sábado que o ex -coordenador defensivo da Universidade e o quarto -ano do ano de ano cuidariam das tarefas do jogo naquele lado da bola. No mesmo anúncio, os Sooners adicionaram oficialmente o ex -coordenador defensivo de Clemsson, Wes Goodwin e o ex -treinador interino do estado de Utah, Nate Dreiling, à equipe defensiva da equipe.

“Eu refleti sobre todas as facetas do nosso programa nas últimas semanas”, disse Venables em comunicado. “Desde que fui contratado como treinador -chefe, reunimos cuidadosamente funcionários defensivos e o esquema adequado para competir no mais alto nível, e construímos uma lista profunda e talentosa pronta para o momento. Tenho grandes expectativas para o nosso programa e farei tudo em minha posse para alcançar nossos objetivos para nossos jogadores. Para esse fim, assumirei as responsabilidades defensivas do jogo para a temporada de 2025.

“Adicionar nossa equipe a Nate e Wes, com sua experiência ampla e diversificada, simplesmente aumenta minhas expectativas e emoção para nossa unidade defensiva. Estou energizado pela perspectiva de chamar para tocar novamente e pelo impulso contínuo, me vejo ganhando com os movimentos estratégicos que estamos fazendo de ambos os lados da bola. A incorporação de Ben Arbuckle como coordenadora ofensiva jovem, inovadora e comprovada, bem como os talentosos jogadores que adicionamos através do portal de transferência, me deixa igualmente empolgado com o futuro imediato de nossa ofensiva.

Oklahoma entra em 2025 após uma temporada de 6-7 que terminou com uma derrota contra a Marinha na tigela das forças armadas. Foi a segunda vez em três temporadas que Oklahoma terminou uma temporada com seis vitórias. Em 2023, os Sooners tiveram 10-3, mas perderam o Alamo Bowl contra o Arizona.

O coordenador defensivo Zac Alley partiu para a mesma posição na Virgínia Ocidental após a temporada de 2024, o que permitiu a Oklahoma remodelar a maneira como sua equipe defensiva é estruturada.

Todd Bates e Jay Valai são coordenadores co-defensivos, enquanto Dreiling e Goodwin serão apoiadores de treinadores. Goodwin foi demitido após a temporada de 2024 em Clemson, enquanto os Tigres lutavam para conter jogos de carreira opostos. Dreiling foi nomeado treinador interino do estado de Utah antes da temporada de 2024 depois que o técnico Blake Anderson foi demitido. Dreiling foi contratado anteriormente para o início de janeiro para servir como coordenador defensivo no estado do Arkansas em 2025.

Oklahoma foi 6-7 em duas das três temporadas do Venable Brent como treinador-chefe. (Foto de Jonathan Bachman/Getty Images)

Oklahoma ficou em 29º no país em marcar uma defesa com 21,5 pontos por jogo em 2024. O maior problema foi a ofensiva da equipe, já que o Sooners marcou apenas 24 pontos por jogo. O QB Jackson Arnold lutou e agora está em Auburn e estava apostando por um período de tempo para o primeiro ano do aluno QB Michael Hawkins Jr., o coordenador ofensivo Seth Litrell foi demitido em outubro.

O Sooners contratou Arbuckle do estado de Washington na baixa temporada e conseguiu o ex -QB do estado de Washington, John Mateer, pouco depois que Arbuckle foi assinado. Mateer foi um dos QBs mais prolíficos do futebol universitário por temporada, com 29 Tauchdowns Pass e 15 touchdowns por terra.

A mudança de imagem em ambos os lados da bola ocorre quando Oklahoma tem outro cronograma difícil em 2025. Os Sooners recebem Michigan na semana 2 e seis dos oito jogos da SEC da equipe estão contra as equipes que terminaram a última temporada no AP Top 25.