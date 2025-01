Andrey Chernyshov já havia decidido desistir da posição.

Em uma virada surpreendente e emocional dos eventos, o treinador -chefe do Mohammedan SC, Andrey Chernyshov, decidiu retirar sua decisão anterior de renunciar ao seu papel.

O investimento ocorre após uma discussão intensa e sincera com os principais investidores do clube, os esportes e Bunkerhill de Shachi, particularmente através da intervenção do Sr. Deepak Singh de Bunkerhill. Sua participação provou ser fundamental para convencer Chernyshov a permanecer no comando.

A tática russa, que tem sido uma figura crucial na viagem ao MDSC da I-League à Super League India (ISL), anunciou inicialmente sua renúncia por meio de uma publicação em redes sociais profundamente emocionais.

Frustrados com os salários não pagos e não cumpriram as obrigações contratuais, Chernyshov declarou: “Esta é a decisão mais difícil e triste em minha carreira como treinador. Cheguei ao seu país para dar um bom resultado, mas tenho um contrato que estabelece claramente as condições que o clube deve cumprir. Como profissional, não posso trabalhar por três meses sem receber um salário.

Suas palavras ressoaram com fãs e jogadores igualmente, enquanto contavam os desafios que ele e sua equipe haviam sofrido. Apesar das lutas, ele expressou seu profundo amor pelo clube e seus seguidores, dizendo: “Vencemos, perdemos … mas fizemos algo muito grande: vencemos juntos na I-League. Entramos no ISL, o O nível mais alto no futebol indiano.

Investidor Tolo e o Comímo da Resolução de Maomedan SC

Após o anúncio de Chernyshov, começou um diálogo de emergência entre a gerência e os investidores. Uma declaração de imprensa da MSC confirmou que as discussões construtivas levaram à mudança de coração. O clube reconheceu o significado do treinador, afirmando: “Chernyshov tem sido essencial para moldar a campanha ISL do MDSC, e sua dedicação ao crescimento da equipe foi inestimável. Agradecemos profundamente suas contribuições e esperamos sinceramente continuar guiando o MDSC para um sucesso maior.

Além disso, o clube garantiu às suas partes interessadas que foram feitos progressos substanciais ao abordar preocupações financeiras, incluindo a emissão de ações aos investidores e a limpeza de cotas pendentes de jogadores e pessoal.

“Também temos o prazer de compartilhar que um progresso substancial foi feito com relação à emissão de ações aos investidores. Um entendimento preliminar entre o clube e seus principais investidores foi alcançado, marcando um importante passo adiante nesse assunto. As equipes jurídicas de todas as partes envolvidas estão colaborando ativamente para concluir esse processo, e temos certeza de que esse problema será resolvido imediatamente ”, diz a declaração.

“Com relação às cotas pendentes da equipe e de sua equipe, queremos garantir a todos os que estão preocupados que o poço de nossos jogadores, pessoal e apoiadores continue sendo nossa maior prioridade. Estamos totalmente comprometidos em resolver esse assunto o mais rápido possível. Prevemos que, uma vez concluído a questão da emissão de ações, as cotas serão eliminadas sem demora ”, acrescentou.

Com as incertezas financeiras e administrativas que são gradualmente abordadas, Chernyshov está agora pronta para renunciar a seus esforços no campo. Sua decisão de ficar fornece estabilidade muito necessária para um esquadrão que permaneceu no limbo após seu anúncio de demissão.

Os fãs, que se reuniram atrás do treinador durante esta crise, esperam que essa saga marque um ponto de virada na campanha da ISL do MDSC. Com um compromisso renovado de Chernyshov e investidores, o clube agora espera superar seus obstáculos e construir um futuro promissor.

A mensagem final de Chernyshov encapsulou a montanha emocional dos últimos dias: “Eu amo todos eles e desejo -lhes o melhor. O MSC é mais do que um clube, é uma família. Continuarei a dar tudo para esse time, seus jogadores e seus maravilhosos seguidores.

