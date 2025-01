O treinador da Penn State, Jim Knowles, envia uma mensagem clara: James Franklin, Nittany Lions prontos para dar o próximo passo

James Franklin conquistou sua primeira vitória sobre o estado de Ohio desde 2016.

O coordenador defensivo do estado de Penn State, Jim Knowles, coordenador defensivo do estado de Ohio, durante o fim de semana. Enquanto Ryan Day e Buckeyes estavam ocupados comemorando seu primeiro título nacional em 10 anos com uma festa no Ohio Stadium, Knowles estava colocando o papel no papel e assinando um contrato com a Penn State que o levará a ganhar mais de US $ 3 milhões anualmente.

Knowles que deixou o estado de Ohio não foi uma surpresa. Seu nome havia sido anexado a outras aberturas de coordenadores defensivos de alto perfil, como Oklahoma, e com rumores sobre Knowles não ter um relacionamento perfeito com o treinador do dia defensivo da linha do dia ou o estado de Ohio Larry Johnson, muitos especularam o que eu era Procurando por sair. O fato de ele ter feito o que considera um movimento lateral na melhor das hipóteses para Penn State certamente levantou uma sobrancelha ou cinquenta.

Independentemente de ele ter visto isso chegar, é impossível argumentar que essa não é uma vitória significativa para a Penn State e uma séria declaração de intenção.

Os novos coordenadores com grandes nomes não são novidade em Penn State. Parece que James Franklin é forçado a substituir seus coordenadores a cada baixa temporada. Na ofensiva, geralmente é porque não funcionou. Em defesa, é porque as escolas contratam o filho. Depois de passar seis temporadas como coordenador defensivo, Brent Pry foi contratado pela Virginia Tech após a temporada de 2021. Tom Allen passou a temporada de 2024 com o Lions antes de aceitar o mesmo emprego em Clemsson há algumas semanas.

A diferença é que Franklin não contratou nenhum desses nomes anteriores de um concorrente direto, e ele certamente não o fez enquanto esse concorrente ainda estava escolhendo confetes de seus cabelos após um título nacional.

O único tempo de Knowles como treinador -chefe foi seis temporadas à frente de sua alma mater, Cornell. Desde então, ele é o coordenador defensivo do estado de Duke e Oklahoma antes de fazer o trabalho do estado de Ohio. Embora possa não ser um nome de família, há muito tempo, tem sido uma das mentes defensivas mais respeitadas do esporte com outros treinadores, e ajudou a mudar uma defesa do estado de Ohio que nunca foi pouco talento, mas estava ficando aquém sob sucesso sob Kerry Coombs.

Contrato de Jim Knowles: o novo coordenador defensivo da Penn State pode eclipsar US $ 4 milhões com títulos lucrativos Dennis Dodd

Enquanto o estado de Ohio recarregará o lado defensivo da bola em 2025, a Penn State tem muito talento que retorna. Abdul Carter se foi e é difícil de substituir, mas caras como Dani Dennis-Sutton, Smith Vilbert, Zane Durant, Dominic DeLuca e uma série de outros estão evitando o NFL Draft Para retornar. Na ofensiva, a Penn State convenceu seu monstro de dois corredores, Nick Singleton e Kaytron Allen, a retornar, além de Drew Allar.

Se isso parece familiar, é muito semelhante ao que aconteceu no estado de Ohio na última temporada, o tipo de retenção da lista que ajudou os Buckeyes a conquistar um título nacional.

É isso que torna essa contratação tão fascinante. A temporada de 2024 foi algo agridoce para o Nittany Lions. Por um lado, o programa alcançou Futebol americano universitário Playoff pela primeira vez e venceu dois jogos na pós -temporada. Por outro lado, a temporada mais uma vez incluiu uma derrota para o estado de Ohio e, apesar de chegar às semifinais, os Leões perderam para Notre Dame, estendendo a má corrida de James Franklin contra a competição entre os cinco melhores. O tipo de competição que você precisa ganhar para ganhar títulos nacionais.

Mas o aluguel de Knowles e o contrato que foi dado é um tiro na reverência dos grandes nomes. O estado de Ohio tem muito a substituir, mas continuará sendo o estado de Ohio. O Oregon não vai a lugar nenhum, e não sabemos exatamente como o Michigan ficará. Mas a Penn State quer que você saiba que sua intenção no próximo ano é ganhar o Big Ten e ganhar um título nacional.